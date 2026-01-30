- Hoy:
Pablo Guede se estremeció tras contar una noticia a la prensa: "Me emocionó"
Alianza Lima derrotó 2-1 a Sport Huancayo y Pablo Guede admitió que no tuvieron un buen partido, pero se emocionó al contar una noticia.
Por el arranque del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Sport Huancayo recibió a Alianza Lima en la ciudad 'Incontrastable' y el duelo terminó con victoria de los blanquiazules 2-1. Tras el compromiso, el DT de los íntimos, Pablo Guede, sorprendió admitiendo que su equipo no jugó nada bien los 90 minutos, pero lo más impactante fue cuando se emocionó al contar una emotiva noticia.
En conferencia de prensa, el entrenador argentino contó su percepción de lo que fue el partido del torneo nacional, ya que los de Matute no tuvieron un buen desempeño y lograron ganar únicamente por dos pelotas paradas. El primer tanto fue de penal, obra de Paolo Guerrero, y el segundo un golazo de tiro libre tras una ejecución magnífica de Alan Cantero. Pese a ello, el estratega admitió que le alegra haber debutado con pie derecho.
"No pudimos desplegar el juego que nosotros hacemos, pero sí rescatar el amor propio y sacrificio de todo el equipo. Esto recién empieza y hay que seguir. Sabíamos a qué veníamos, en el primer tiempo estuvimos bien parados defensivamente, pero no pudimos desarrollar el juego que queríamos en ataque. En el segundo se partió un poco más y fue un tú a tú, pero me voy contento con tres puntos", precisó Pablo Guede.
Asimismo, el director técnico de Alianza Lima se mostró conmovido por el aliento incondicional de los aficionados, pero sobre todo por la visita de los más pequeños. "Apoyar el apoyo que nos dieron en el hotel. Ver a tantos niños apoyando al club me emocionó realmente. Lo único que les puedo decir es muchas gracias", agregó el ex Colo Colo de Chile.
Números de Pablo Guede con Alianza Lima
De momento, Pablo Guede ha disputado cinco partidos con Alianza Lima, cuatro amistosos y uno oficial. En esa cantidad de compromisos obtuvo un total de tres triunfos y dos derrotas: 1-2 con Independiente, 1-2 con Unión, 3-2 ante Colo Colo, 3-0 frente al Inter Miami, y 2-1 contra Sport Huancayo.
