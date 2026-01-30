- Hoy:
2 de Mayo dio pésima noticia a su hinchada a poco del partido con Alianza Lima
Alianza Lima debutará en la Copa Libertadores 2026 ante 2 de Mayo, y el cuadro de Paraguay le dio una pésima noticia a su hinchada. ¿Qué sucedió?
Dentro de poco Alianza Lima visitará a 2 de Mayo en el Estadio Río Parapiti Pedro Juan Caballero, por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. En ese sentido, los blanquiazules han arrancado la Liga 1 con un triunfo 2-1 sobre Sport Huancayo fuera de casa, mientras que el cuadro de Paraguay le dio una pésima noticia a todos sus hinchas y los íntimos ahora son más favoritos que nunca para llevarse la serie.
PUEDES VER: ¡De otra galaxia! Alan Cantero marcó golazo a último minuto para la victoria de Alianza Lima
Si bien el Torneo Apertura de Perú acaba de comenzar, en la tierra guaraní ya se encuentran por la segunda fecha. Bajo esa premisa, recientemente el 'Gallo Norteño' dejó una mala impresión en el campo de juego esta y la semana pasada, sobre todo porque marcha en la novena casilla de la Liga Paraguaya con 1 punto y -1 de diferencia de gol.
Resulta que, 2 de Mayo perdió en su debut 2-1 con Sportivo Luqueño y luego empató 1-1 con Olimpia, ambos partidos en condición de local. Es decir, le va mal jugando en el Estadio Río Parapiti Pedro Juan Caballero, donde precisamente recibirá a Alianza Lima por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, este miércoles 4 de febrero. Noticia que preocupa mucho a sus hinchas.
El precio de las entradas para el partido de Copa Libertadores 2026.
Alianza Lima vs. 2 de Mayo: hora y canal de transmisión
El partido de ida entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo se llevará a cabo este miércoles 4 de febrero desde las 19.30 horas de Perú (21.30 de Paraguay) y contará con transmisión de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, si cuentas con una suscripción pagada podrás ver el encuentro totalmente online vía Disney Plus, la conocida plataforma de streaming internacional.
Vale precisar que el enfrentamiento de vuelta se realizará exactamente una semana después, es decir el 11 de febrero, en el Estadio Alejandro Villanueva. Asimismo, el duelo será exactamente en el mismo horario peruano y podrás ver el duelo a través de los canales antes mencionados. Además, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias.
