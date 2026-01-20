DT de Millonarios fue directo y reveló por qué decidió cambiar a Rodrigo Ureña: "Al ir perdiendo..."

Millonarios no pudo iniciar con pie derecho la Liga BetPlay 2026. Los 'Embajadores' perdieron 2-1 ante Atlético Bucaramanga por la primera fecha del torneo colombiano en el Estadio Américo Montani. En esa línea, al término del encuentro, el técnico Hernán Torres ofreció una conferencia de prensa donde habló categóricamente.

En primera instancia, el estratega de los 'Azules' señaló que está muy satisfecho con el desempeño que tuvieron sus dirigidos pese a haber caído contra 'El Auriverde', ya que el equipo mantuvo el orden y priorizó el juego ofensivo, sin embargo, no tuvieron suerte a la hora de concretar las jugadas de ataque.

"Se hizo un planteamiento que iba bien, que lo llevábamos bien, ordenados, tranquilos, hasta que llegó ese gol del venezolano que la puso al angulo y nos descompusimos un poquito. Luego viene el segundo gol muy rápido, y ahí se bajo el ímpetu que teníamos. Hicimos cambios, tuvimos un par de posibilidades y no concretamos. Uno se va frustrado porque uno venia pensando positivo", expresó.

DT de Millonarios explicó el cambio de Rodrigo Ureña ante Bucaramanga

Por otro lado, Hernán Torres también fue consultado sobre por qué tuvo que cambiar al exvolante de Universitario, Rodrigo Ureña; sobre ello, el entrenador de 64 años manifestó que el jugador ya no estaba al 100% del físico para poder continuar en el partido y priorizó el ingreso de Dewar Victoria que venía con ritmo de preparación.

Hernán Torres habló sobre Rodrigo Ureña tras derrota ante Bucaramanga

"Dewar Victoria sí hizo la pretemporada, no viajó porque tuvo un problema por el que no pudo salir del país, fue devuelto del aeropuerto, entonces sí hizo pretemporada, todo lo que trabajamos de inicio, no fue a Argentina por un problema. Busqué con él, Rodrigo Ureña estaba cansado, teníamos controlado a Bucaramanga, y al ir perdiendo tenia que sacar un volante, y me decidí por él, a veces hay que sacrificar jugadores", añadió.

Próximo partido de Millonarios:

Millonarios tendrá que pasar la página rápidamente ya que este domingo 25 de enero tendrán que recibir a Junior de Barranquilla por la segunda jornada de la Liga BetPlay 2026 a las 18:10 horas locales de Perú en el Estadio El Campín de Bogotá.