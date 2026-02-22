José Carvallo cuestionó duramente a Rabanal por sus declaraciones tras empate de Universitario: "No me..."

Javier Rabanal está en el ojo de la tormenta tras sus declaraciones sobre el plantel de Universitario. A esto se le suma las críticas que está recibiendo por respaldar los fichajes de Gassama y Silveira, jugadores que no están sumando minutos con el equipo. Ahora el exarquero de la U, José Carvallo, dejó un fuerte comentario tras sus accionar.

"No me gustaron las declaraciones (de Rabanal). Me parece que eso se tiene que manejar en la interna", reveló José Carvallo a través de la señal de L1 MAX. Todo esto a raíz de lo que dijo el español tras el empate 2-2 de Universitario en el Alberto Gallardo. A pesar de tener una ventaja de dos goles, dejaron escapar un triunfo importante ante un rival directo.

Video: L1 MAX

¿Qué dijo Javier Rabanal sobre sus jugadores?

"Es la primera vez en 20 años que la plantilla no consigue entender eso (que tienen que estar al 100% para jugar), y el que no lo entienda tendrá que ver los partidos desde un asiento de la grada", comentó el DT español en conferencia. Claramente es una advertencia a sus jugadores, pero esto es algo que Carvallo considera que se debe manejar en cuatro paredes.

Veremos como toman esto los jugadores de Universitario. Si bien hay muchos que están incómodos por el último resultado, lo más seguro es que sigan en el 'barco' de Javier Rabanal. Si el DT cuenta con respaldo, lo más probable es que se den las victorias. Veremos como le va al equipo crema ante su próximo rival. Recibirán a FC Cajamarca en la próxima fecha.

Universitario vs. FC Cajamarca

El partido está programado para el domingo 01 de marzo a las 6:00 pm (hora peruana). Este duelo marcará el reencuentro de Alex Valera y Hernán Barcos, los mismos que tuvieron un enfrentamiento en 2025.