El moderno y potente Xiaomi que supera a Samsung: 512GB de almacenamiento, batería 5000 mAh, liviano y triple cámara

A pesar del lanzamiento de diferentes smartphones de las marcas más reconocidas a nivel mundial, Xiaomi se posiciona como una de las referentes en el mundo tecnológico. En el 2025, se busca uno de los celulares que lanzó la marca y que tiene un año de estreno. Es muy superior al Samsung A56 5G, equipo que se lanzó hace pocos meses.

La búsqueda de ser el mejor, solamente es algo que Xiaomi tiene como meta a cumplir. Con el Xiaomi 14T, la empresa china se destaca por su excelencia en cuanto a los lentes fotográficos y también por tener una gran resistencia y pantalla de gran resolución. Este celular es una opción ideal para quienes buscan un smartphone a un precio asequible y que sea tan potente como uno de última generación.

Características del Xiaomi 14T, teléfono más buscado de la marca

El Xiaomi 14T es un teléfono que está fabricado con materiales de calidad premium, empezando por su pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas que ofrece una resolución 1220x2712 y una tasa de refresco de 120 Hz. Esto quiere decir que se garantiza una experiencia visual bastante fluida y nítida.

Los aspectos técnicos de este dispositivo móvil lo hacen considerar como una competencia directa de otros celulares recientemente lanzados, por tener un procesador MediaTek Dimensity 8300 Ultra y que está acompañado de 12GB de RAM, así como el almacenamiento de 256GB o 512GB. Uno de sus puntos débiles es que no cuenta con almacenamiento expansible.

Cámara de alta calidad a nivel profesional

El Xiaomi 14T viene equipado con triple cámara que incluye un sensor principal de 50 MP y el lente gran angular es de 13 MP. En cuanto al telefoto, para imágenes con más detalles, es de 50 MP. Por otro lado, el lente para imágenes selfie, es de 32 MP. También se permite la grabación en 4K y cuenta con el sistema de estabilización óptica.

Si todavía no estás convencido que es uno de los celulares más completos, entonces debes saber que trabaja con una capacidad de batería de 5000 mAh y maneja una carga rápida de 67W.

Sin lugar a duda, el Xiaomi 14T se logra destacar por tener una excelente calidad de cámaras, pantalla de alta resolución y una excelente resolución.