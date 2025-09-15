iPhone 15 Plus vs. iPhone 16 Plus: ¿Cuál es mejor, diferencias y por qué comprarlo?

Apple siempre ha sabido destacarse como una de las marcas más importantes del rubro tecnológico, no solamente por los modelos de smartphones que ofrece, sino también por otros dispositivos como tablets, computadoras, audífonos y mucho más.

El 2025 viene siendo un año de varios cambios para Apple debido a la innovación que han mostrado empezar a tener con la nueva serie del iPhone 17. En esta oportunidad, dejaremos de lado el móvil más potente de la marca para empezar a hablar de los celulares anteriores que ahora están en competencia; que son: iPhone 16 Plus y el iPhone 15 Plus.

iPhone 15 Plus vs. iPhone 16 Plus: cuál es mejor

Características iPhone 15 Plus iPhone 16 Plus Diferencias Pantalla 6.7 pulgadas Super Retina XDR Oled, 60 Hz, 1290x2796, hasta 2000 nits 6.7 pulgadas Super Retina XDR Oled, 60 Hz hasta 2000 nits El 16 Plus es más brillante en modo automático, mejor para exteriores, pero ninguno tiene 120 Hz. Procesador Apple A16 Bionic, 6 núcleos CPU, 5 núcleos GPU, 6 GB de RAM Apple 18, 6 núcleos CPU, 5 núcleos GPU, 8GB de RAM El A18 es 20-30% más rápido y eficiente, soporta Apple Intelligence. Almacenamiento 128GB/256GB/512GB 128/256GB/512GB Son iguales, pero el 16 Plus maneja una mejor multitarea con más RAM. Cámara trasera Dual: 48 MP principal, 12 MP ultra gran angular Dual: 48 MP principal con macro, 12 MP ultra gran angular El 16 Plus mejora fotos nocturnas y ultra gran angular, soporta Spatial Video y micrófonos de estudio para audio. Cámara frontal 12 MP 12 MP Son similares, pero el 16 Plus procesa mejor los selfies con inteligencia artificial. Batería 4383 mAh, hasta 26 horas de video 4764 mAh, hasta 27 horas de video El iPhone 16 Plus dura un poco más en uso real gracias al chip eficiente; pero ambos son líderes en autonomía. Carga 20W cableada, 15W MagSafe inalámbrica 20W cableada, 25W MagSafe inalámbrica El 16 Plus carga inalámbricamente más rápido.

iPhone 16 Plus con MagSafe. | Foto: Captura

El iPhone 16 Plus es objetivamente mejor para la mayoría de usuarios en el 2025. Este celular ofrece un rendimiento superior y además permite Apple Intelligence. La mayor capacidad de su batería lo convierte en una opción ideal para quienes buscan un teléfono poderoso y lo mejor es que el año extra de actualizaciones lo hace más duradero a largo plazo.

Sin embargo, si vienes de tener un iPhone más antiguo y buscar valor por dinero, el iPhone 15 Plus no resulta ser una opción descabellada. Su batería sigue siendo considerada como una de las mejores, la cámara es excelente y no notarás una gran diferencia en el uso básico como las redes sociales o el streaming.