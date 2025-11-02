Este Xiaomi aún no se vende y dejó en ridículo al iPhone 17 Pro Max: tiene la pantalla más avanzada del mundo

Sin duda alguna, el evento tecnológico del año fue el lanzamiento del Xiaomi 17 Pro Max, el cual se alza como el celular más innovador en muchísimo tiempo, por lo que son millones los que desean tener entre sus manos esta bestia con doble pantalla y el procesador más potente del planeta: el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.

¿Por qué el Xiaomi 17 Pro Max es mejor que el iPhone 17 Pro Max?

Seamos honestos, no podemos dejar pasar lo potente que es el iPhone 17 Pro Max, ya que estamos frente a uno de los mejores celulares del 2025 por sobradas razones que ya hemos visto anteriormente. Sin embargo, nos parece que el Xiaomi 17 Pro Max trae aire fresco a la gama alta que, valgan verdades, se sentía bastante estancada.

Dicho esto, el primer diferencial de Xiaomi 17 Pro Max del resto de la competencia es su doble pantalla, sí, es verdad que en el pasado hubo terminales con esta misma características, pero es con este dispositivo donde la pantalla trasera tiene más sentido que nunca.

Por ello, la pantalla delantera de plano nos sorprende con su tecnología OLED de 6,9 pulgadas, con una asombrosa resolución de 2,608 x 1,200 píxeles, con 120 hercios como tasa de refresco, a la vez de 3,500 nits de brillo máximo. Por su parte el panel trasero es un AMOLED Super Sunlight de 2,9 pulgadas, junto con resolución de 967 x 596p, 120Hz, y el mismo brillo pico.

La pantalla trasera, entre los usos conocidos, no solo te permitirá ver notificaciones, responder llamadas, también podrás usar la cámara posterior como si fuera un lente selfie, haciendo que tus fotos tengan mejor calidad.

Cuando vamos más hacia adentro, nos topamos con que el Xiaomi 17 Pro Max contará con el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, hasta el momento, el procesador más poderoso del planeta y que recién será implementado en el resto de topes de gama para 2026. Su RAM es de 12GB/16GB con LPDDR5X, mientras que el ROM va en los 512GB/1TB con descargas en UFS 4.1e.

La fotografía promete ser una experiencia sin igual gracias a Leica, por lo que su lente principal es de 50 megapíxeles, un telefoto de 50 megapíxeles con un brutal zoom óptico 5X, ultra gran angular de 50 megapíxeles y la cámara frontal con 50 megapíxeles.

La autonomía del Xiaomi 17 Pro Max te dará una potencia por 3 días sin parar gracias a su enorme batería de 7,500mAh, a la vez de estar acompañado con carga rápida de 100W para que el dispositivo esté listo al 100 por ciento en unos 45 minutos, a la vez de carga inalámbrica de 50W y carga inversa en 22,5W.

El sistema operativo de este coloso tecnológico es HyperOS 3 basado en Android 16, el mismo que estará integrado con HyperAI, la IA de Xiaomi, la cual, pese a estar un paso atrás de Galaxy AI de Samsung, está avanzando en la dirección correcta. También incluirá una política de actualizaciones para software y parches de seguridad entre los 6 y 7 años.

¿Vale la pena comprar el Xiaomi 17 Pro Max?

Aún no tenemos con los costos oficiales del Xiaomi 17 Pro Max para cada país, pero medios especializados como Xataka han listado estos costos en las tres versiones del terminal más top de la compañía china.

Xiaomi 17 Pro Max 12GB/512GB: US$ 840 dólares (2,841.72 soles).

US$ 840 dólares (2,841.72 soles). Xiaomi 17 Pro Max 16GB/512GB: US$ 880 dólares (2,977.04 soles).

US$ 880 dólares (2,977.04 soles). Xiaomi 17 Pro Max 16GB/1TB: US$ 975 dólares (3,298.42 soles).

Hay que tener en cuenta que estos precios, lo más probable, es que aumenten debido a impuestos, aranceles y otros costos devenidos de productos importados. Aún así, sus costos están mucho más aterrizados si los comparamos con el iPhone 17 Pro Max que, de buenas a primeras, en Estados Unidos, supera los 1,100 dólares.