Este Xiaomi no solo tiene cámara de 200MP, su procesador es AVANZADO, tiene carga rápida y cuesta menos de $250

El Redmi Note 13 Pro de Xiaomi es uno de los teléfonos más potentes y baratos que puedes comprar para este 2026. Esto es todo o que debes de saber antes de conseguirlo a precio bajo.

El Redmi Note 13 Pro de Xiaomi es uno de los teléfonos más potentes y baratos para este 2026. Su ficha técnica es impresionante.
El Redmi Note 13 Pro de Xiaomi es uno de los teléfonos más potentes y baratos para este 2026. Su ficha técnica es impresionante.
Para este 2026, Xiaomi tiene pensado dominar el mercado de los smartphones de gama alta, gracias a su nuevo equipo premium, el Xiaomi 17 Ultra, el cual llega con el chip más poderoso y un juego de cámaras con tecnología LEICA.

Sin embargo, si estás buscando un equipo más económico, pero que tenga gran performance, entonces el Redmi Note 13 Pro de Xiaomi es la mejor alternativa, no solo por su diseño, sino por sus cámaras y precio reducido.

Si hablamos de potencia, el Redmi Note 13 Pro llega con el procesador MediaTek Helio G99-Ultra, el cual está diseñado en 6nm y llega con 12GB de RAM y 512GB de memoria interna.

¿Te preocupa la batería? No lo hagas, ya que este teléfono de Xiaomi llega con 5000 mAh con carga de 67W. Pero, si hablamos de fotografía y video, debes saber que pese a no tener cámaras LEICA, está provisto de un alto rendimiento con sensor de 50MP, gran angular 8MP, macro de 2MP y selfie de 16MP. No podrás grabar en 4K, pero sí en 1080 pixeles a 30fps y 60fps.

Redmi Note 13 Pro

Colores del Redmi Note 13 Pro de Xiaomi.

Si bien este Redmi Note 13 Pro no es el teléfono más avanzado de Xiaomi, es uno de los teléfonos más completos. Si bien fue lanzado con un precio que supera los 1600 soles, lo cierto es que para enero del 2026 lo puedes encontrar por 999 soles, lo que significa que vale menos que 250 dólares.

