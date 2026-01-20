Este Xiaomi es uno de los teléfonos GAMERS más potentes y baratos con Snapdragon 8 Gen 5, cámaras 8K y diseño tipo jean

Xiaomi se ha convertido en una de las marcas de tecnología más importantes del mercado global. Si bien la firma asiática ha lanzado el Xiaomi 17 Pro MAX y el Xiaomi 17 Ultra, lo cierto es que también ha presentado un teléfono GAMER tan potente que acaba de posicionarse en el TOP3 de los equipos más avanzados del planeta.

Este teléfono TOP es el POCO F8 Ultra 5G, un equipo que no solo resalta por su gran potencia, sino también por su diseño, puesto que tiene una cubierta de mezclilla o jean. Además, cuenta con una potente bocina patentada por BOSE.

¿Qué características tiene el POCO F8 Ultra de Xiaomi?

La pantalla de este teléfono GAMER de Xiaomi es de tipo AMOLED con 120Hz de tasa de refresco, además de una resolución 2608 x 1200 pixeles, además de un brillo máximo de 3500 nits y compatibilidad con HDR10+.

No hay duda que este POCO F8 Ultra es potente, pero ¿qué características posee? En este caso tenemos un chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado de 16GB de RAM, además de 512GB de memoria y una potente batería de 6500 mAh con carga de 100W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Este es el POCO F8 Ultra de Xiaomi. Foto: composición/ben sin/@bencsin

Si bien el POCO F8 Ultra no tiene lentes LEICA, la calidad de sus sensores es bastante elevada. Posee un lente de 50MP con OIS, lente ultra gran angular de 50MP, lente periscopio de 50MP y selfie de 32MP. No solo podrás tomar fotografías de primera, sino también grabar videos en 4k a 60fps y 8K a 30fps.

¿Qué precio tiene el POCO F8 Ultra en 2026? En el Perú, este teléfono puede costar 3699 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 1100 dólares.