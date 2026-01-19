Red Magic 11 Pro vs. POCO F8 ULTRA: ¿cuál de estos teléfonos GAMER es más potente y barato para 2026?

AnTuTu Benchmark es la herramienta que mide el rendimiento del CPU, GPU, RAM, almacenamiento y experiencia del usuario. Como cada mes del año se lanzó el RANKING de los teléfonos más TOP del mundo, hasta diciembre del 2025.

Según esta herramienta de medición, el Red Magic 11 Pro de ZTE es el teléfono más TOP que existe hoy en día y figura en el puesto 1 con una puntuación de 4,002,199.

Por su parte, el POCO F8 Ultra, es el tercer teléfono con la mayor potencia del mercado y ha logrado alcanzar los 3,755,870 de puntos en AnTuTu. Sin duda una excelente alternativa de la mano de Xiaomi.

Pero, ¿cuál de estos teléfonos es más completo? Es decir que no solo tiene un rendimiento TOP, sino también cámaras de alta calidad y una excelente batería. Es por ello que hoy vamos a tener un VERSUS entre el Red Magic 11 Pro y POCO F8 ULTRA, dos de los mejores equipos para GAMING que puedes comprar en 2026.

Red Magic 11 Pro vs. POCO F8 ULTRA: ficha técnica completa

Para diferenciar cuál de estos dos teléfonos es mejor, no solo nos guiaremos en el ranking de AnTuTu. Hoy te vamos a dejar un cuadro con las especificaciones de estos dos teléfonos, para que de esta forma puedas diferenciarlos.

Pantalla, batería, procesador, memoria RAM, almacenamiento, carga rápida y precio. Estas especificaciones estarán plasmadas en este cuadro. De esta forma podrás sabe cuál de los dos vale la pena.