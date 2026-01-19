Red Magic 11 Pro vs. POCO F8 ULTRA: ¿cuál de estos teléfonos GAMER es más potente y barato para 2026?
Este teléfono de ZTE y Xiaomi figuran en el TOP de los equipos más potentes el mundo. Sin embargo, uno de ellos es más completo y cuesta menos.
AnTuTu Benchmark es la herramienta que mide el rendimiento del CPU, GPU, RAM, almacenamiento y experiencia del usuario. Como cada mes del año se lanzó el RANKING de los teléfonos más TOP del mundo, hasta diciembre del 2025.
Según esta herramienta de medición, el Red Magic 11 Pro de ZTE es el teléfono más TOP que existe hoy en día y figura en el puesto 1 con una puntuación de 4,002,199.
Por su parte, el POCO F8 Ultra, es el tercer teléfono con la mayor potencia del mercado y ha logrado alcanzar los 3,755,870 de puntos en AnTuTu. Sin duda una excelente alternativa de la mano de Xiaomi.
Pero, ¿cuál de estos teléfonos es más completo? Es decir que no solo tiene un rendimiento TOP, sino también cámaras de alta calidad y una excelente batería. Es por ello que hoy vamos a tener un VERSUS entre el Red Magic 11 Pro y POCO F8 ULTRA, dos de los mejores equipos para GAMING que puedes comprar en 2026.
Red Magic 11 Pro vs. POCO F8 ULTRA: ficha técnica completa
Para diferenciar cuál de estos dos teléfonos es mejor, no solo nos guiaremos en el ranking de AnTuTu. Hoy te vamos a dejar un cuadro con las especificaciones de estos dos teléfonos, para que de esta forma puedas diferenciarlos.
Pantalla, batería, procesador, memoria RAM, almacenamiento, carga rápida y precio. Estas especificaciones estarán plasmadas en este cuadro. De esta forma podrás sabe cuál de los dos vale la pena.
|Características
|Red Magic 11 Pro
|POCO F8 Ultra
|Dimensiones
|163.82 × 76.54 × 8.9 mm
|163.3 x 77,8 x 7.9 mm
|Peso
|230 gramos
|218 gramos
|Pantalla y dimensiones
| AMOLED BOE X10 de 6.85 pulgadas
Tasa de refresco de 144 Hz
Respuesta táctil de 3,000 Hz
Tasa PWM de 2160 Hz
1,800 nits de brillo máximo
Cámara bajo pantalla
|OLED de 6,9 pulgadas
LTPO 120 Hz, PWM 1440 Hz
300 Hz de muestreo táctil
3500 nits brillo pico
|Resolución y densidad
|Resolución 1.5K, 2688 x 1216 pixeles
|1200 x 2608 píxeles
|Procesador
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
CPU Oryon
2 x núcleos Prime a 4.6 GHz
6 x núcleos de desempeño a 3.62 GHz
Aceleración de IA basada en hardware
GPU Adreno
Chip RedCore R4 para gaming
|Snapdragon 8 Gen 5
Adreno 840 1.2 GHz
|Memoria RAM
|12/16/24 GB LPDDR5T
|12 GB LPDDR5X
|Sistema operativo
|Android 16
REDMAGIC OS 11
|HarmonyOS 5.1
|Almacenamiento interno
|256/512 GB/1 TB UFS 4.1
|256GB, 512GB y 1TB UFS 4.0
|Cámaras
|Principal: 50MP con OIS
Profundidad: 2MP
Gran angular: 50 MP
Selfie: 16 megapixeles bajo pantalla
|Principal: 50 MP, f/1.6-4.0, 1 pulgada, OIS
Gran Angular: 50 MP, f/2.4, OIS
Telefoto: 50 MP, f/3.0, OIS
Selfie: 32 MP, f/2.0
|Batería
| 7,500 mAh con carga rápida de 80W
Carga inalámbrica de 80W
|6500 mAh
100W por cable
50W inalámbricos
|Precio
|900 dólares - 5000 soles
|700 euros - 2700 soles
|Otros detalles
| Conectividad 5G SA y NSA
Sistema de refrigeración líquida AquaCore Cooling
Ventilador RGB
Protección IPX8 contra polvo
Sensor de huellas ultrasónico en pantalla
Gatillos táctiles
Tira LED
Wi-Fi 7
Bluetooth 5.4
Jack 3.5 mm de audio
Altavoces duales
Sonido DTS:X Ultra
Wi-Fi 7
NFC
5G
Bluetooth 5.4
GPS L1 + L5
NacIC
A-GNSS
