Redmi Note 15 Pro+: características, precio, colores y cuándo llega el nuevo gama media de Xiaomi con cámara 200MP
En solo algunos días, Xiaomi lanzará al mundo su renovado teléfono de gama media, el cual tendrá un chip Snapdragon 7s Gen 4, 512GB y batería de 6500 mAh.
Xiaomi NO se cansa de lanzar teléfonos y si bien hace solo algunos días anunció la llegada de sus teléfonos más avanzados: Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Ultra y POCO F8 Ultra, lo cierto es que ahora la firma asiática se alista para el arribo de una de sus líneas más avanzadas y baratas, su familia Redmi Note 15.
Si bien Xiaomi lanzará entre 4 o 5 modelos, el Redmi Note 15 Pro Plus 5G se ha convertido en una de las opciones más interesantes que podrás comprar en 2026. Y es que este teléfono llegará no solo con un renovado diseño, sino también con características TOP por un precio reducido.
¿Qué características tiene el nuevo Redmi Note 15 Pro Plus? Si bien Xiaomi aún no ha lanzado de forma oficial este teléfono en Perú, Mexico o España, lo cierto es que ya se sabe todas sus especificaciones.
Su pantalla es de tipo AMOLED de 6.83 pulgadas con una resolución de 2772 x 1280 pixeles, además de un brillo máximo de 3200 nits y una protección Gorilla Glass Victus 2.
¿Te preocupa la potencia? No lo hagas, puesto que este Redmi Note 15 Pro Plus llega con un procesador Snapdragon 7s Gen 4, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria y una potente batería de 6500 mAh y carga de 100W por cable y 22.5W de forma inversa.
Colores del Redmi Note 15 Pro Plus de Xiaomi. Foto: Xiaomi.
Pero, uno de los mejores atributos de este Redmi Note 15 Pro Plus es su juego de cámaras: 200M con OIS, lente gran angular 8MP y frontal de 32MP. Podrás grabar videos en 4K a 30fps y 1080 pixeles a 60fps.
¿Qué precio tiene el Redmi Note 15 Pro Plus en 2026? Actualmente en Europa se vende este teléfono en 499 euros, lo que al tipo de cambio en Perú serían unos 1800 a 2200 soles. Sin duda una de las mejores opciones en la gama media para este 2026.
