- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Barcelona vs Argentinos Jrs
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla de la Liga 1
- Alianza Lima vs. Banco República
El iPhone 17 base vale la pena en 2026: pantalla de 120Hz, procesador A19, triple cámara de 48MP y iOS 26
Este celular base del iPhone 17 ha demostrado que Apple escuchó a sus usuarios y expertos creando un celular formidable que mejoró todo lo que había que mejorar.
Todo el mundo habla del iPhone 17 Pro Max y su formidable rendimiento, pero pocos le toman atención a la verdadadera novedad de esta familia, el iPhone 17 base, un terminal que por fin, corrijió todos los errores y mejoró lo que había que mejorar, por lo que en 2026 este modelo vale su precio.
PUEDES VER: El Motorola Edge 60 Pro ha bajado de precio en 2026: pantalla POLED, batería de 6000mAh y fotos Sony de 50MP
iPhone 17, el mejor celular base de iPhone
Este terminal nos trae un panel OLED LTPO de 6,3 pulgadas con resolución de 2622 x 1206 píxeles, así como 120 hercios dejando en el pasado los 60Hz. Asimismo, es compatible con contenido en HDR, así como 3000 nits de brillo máximo, IP68 que lo hace resistente al agua.
Su procesador es super potente al integrar el chip Apple A19, a la vez de 8GB de RAM y memoria interna de 256GB y 512GB. Por su parte, su batería es de 3,692mAh, con carga rápida hasta los 40W, así como carga inalámbrica MagSafe.
Su sistema operativo es iOS 26 desde el día uno, siendo uno de los más estables del mundo gracias a su nivel detalle, fluidez, así como sus funciones muy intuitivas. Incluye Apple Intelligence y actualizaciones de 7 años para dar soporte al software, pero también a los parches de seguridad.
El iPhone 17 base conserva dos cámaras en la parte trasera, integrando una cámara principal de 48 MP con apertura de f/1.6 y estabilización óptica por desplazamiento del sensor, ultra gran angular de 48 MP de 13 mm con apertura de f/2.2 con zoom óptico 2X, mientras que su frontal es 18 MP con apertura f/1.9 con autoefoque.
Huawei 17, cuiál es su precio en 2026
En la actualidad, tras su lanzamiento en septiembre de 2025, el iPhone 17 base tiene un costo de US$799 dólares, mientras que en Përú su valor está en los 3,479 soles y en México desde los 19,999 pesos mexicanos.
- 1
¿Los iPhone 18 saldrán hasta 2027? Esto dicen los rumores sobre el lanzamiento de los modelos 18, 18 Pro y 18 Pro Max
- 2
El Motorola Edge 60 Pro ha bajado de precio en 2026: pantalla POLED, batería de 6000mAh y fotos Sony de 50MP
- 3
Cuándo sale el Xiaomi 18 Ultra, el celular con nuevo chip Snapdragon, fotos de 200MP y 7000mAh de batería a precio "imposible"
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90