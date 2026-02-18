- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Barcelona vs Argentinos Jrs
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla de la Liga 1
- Alianza Lima vs. Banco República
El Motorola G75 es barato, tiene 5G, mucho RAM, carga inalámbrica y muchas actualizaciones como pocos en la gama media
Motorola ha cumplido con este G75 la demanda de millones usuarios en implementar una mejor política de actualizaciones, también destacando con su soberbia resistencia.
Motorola es uno de los especialistas en la gama media y le ha dado un gran impulso a sus terminales económicos como el Motorola G75, un celular que tiene muchos años de actualizaciones, a la vez de características notables por poco dinero, como un procesador muy rápido, amplia batería y cámaras decentes.
PUEDES VER: El Motorola Edge 60 Pro ha bajado de precio en 2026: pantalla POLED, batería de 6000mAh y fotos Sony de 50MP
Motorola G75, un celular todo terreno
El Motorola G75 es un celular gama media que tiene pantalla IPS LCS de 6,78 pulgadas, con resolución FullHD+ con 1000 nits de brillo máximo, así como certificación IP68/IP69 para soportar el agua, polvo y chorros de agua caliente hasta. También tiene MILSTD810H que le prermite aguantar calores extremods, fríos najo cero y fuertes presiones atmosféricas.
Su procesador es el Snapdragon 6 Gen 3, el cual está acompañado con RAM de 8GB con LPDDRX, con memoria interna de 256GB con descargas UFS 2.2 que puedes expandir hasta los 1TB con tarjetas microSD. Su batería es de 5000mAh, contando con carga rápida de 30W, a la vez de 15W de carga inalámbrica.
Sus cámaras no destacan principalmente, pero su sensor principal es de 50 MP, ultra gran angular de 8 MP, en tanto que su frontal es de 16 MP. El sistema operativo de este celular es Androi 14 puro, casi sin modifcaciones con 5 años para dar soporte del software y 6 para los parches de seguridad.
Motorola G85, precio en 2026
Para contar en el Motorola G75 este 2026, entonces en el mercado internacional lo ubicas en los US$240 a US$300 dó0lares. En el mercado peruano entre los 849 a 1029 soles, en tanto que en México va desde los 3,700 pesos hasta los 5,800 pesos mexicanos.
- 1
¿Los iPhone 18 saldrán hasta 2027? Esto dicen los rumores sobre el lanzamiento de los modelos 18, 18 Pro y 18 Pro Max
- 2
El Motorola Edge 60 Pro ha bajado de precio en 2026: pantalla POLED, batería de 6000mAh y fotos Sony de 50MP
- 3
Cuándo sale el Xiaomi 18 Ultra, el celular con nuevo chip Snapdragon, fotos de 200MP y 7000mAh de batería a precio "imposible"
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90