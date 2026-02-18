- Hoy:
El Samung A56 es el rey de la gama media y bajó de precio de 2026: panel Super AMOLED, fotos de 50 MP y brutal software con mucha IA
Este dispositivo es uno de los reyes absolutos de la gama media al lado de Motorola, Xiaomi y Honor, por lo que será una gran sorpresa para ti, por sus prestaciones y actualizaciones.
La gama media es uno de los segmentos del mercado de celulares más disputado por las marcas y Samsung ha sabido asentarse como uno de los líderes de este sector, por lo que no es de extrañarse de que el Galaxy A56 lidera las ventas de este tipo de celulares que sorprenden a millones desde el arraque.
Samsung A56, pantalla premium con mucha protección y procesador todo terreno
Con 198 gramos, el Samsung A56 5G nos muestra ujn diseño estgilizado, a la vez de una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+, que incluye tasa de refresco de 120 hercios para tener mucha fluidez, así como 1200 nits de brillo máximo, Vision Booster que mejorará la calida de imagen-
No menos importante es que este dispositivo viene protegido contra caídas y golpes gracias al cristal Corning Gorilla Glass Victus+, así como una resistencia al polvo como al agua, para sumergirlo sin problemas gracias a su certificación IP67.
Cuando bajamos al rendimiento, Samung se niega a apostar por Snapdragon, y este caso no es la excepción, pues cuenta con el Exynos 1580 que va bien con tareas algo pesadas, como ciertos videojuegos demandantes. Asimismo, los lags serán cosa del pasado con RAM de 8GB, a la vez de memoria interna en versiones de 128GB y 256GB.
Samsung A56, batería rendidora y el mejor software del mercado
La batería del Samsung A56 es otro punto fuerte, es verdad que no pasa el estándar actual de 5000mAh, sino que su autonomía es soberbia pues te durará por casi todo el día, a la vez de 45W de carga rápida, algo que se agredece dejando atrás los 25W de la generación anterior.
El software de este celular es el OneUI 7 basado en Android 15, el cual incluye Galaxy AI, la potente inteligencia artificial de Samsung. Por otro lado, está reforzado con una voluminosa política de actualizaciones de 6 años para el sistema operativo, así como para los parches de seguridad.
Samsung A56, fotos con resultados semi profesionales
En cuanto a la fotografía, el Samsung A56 lo hace bien, quizás mejor que el resto de competidores en su rango de precio, por lo que nos topamops con triple cámara de 50 MP con apertura f/1.8 en la principal, gran angular de 12MP con apertura f/2.2, macro de f/2.4, a la vez de frontal de 12 MP y con grabación de video hasta los 4K a 30fps.
Samsung A56, precio en 2026
Si quieres llevarte a casa uno de los mejores gama media de este 2026, en el mercado internacional lo venden desde los US$390 a US$395 dólares, pero en Perú lo encuentras a partir los 1,124 soles a los 1,500 soles, mientras que en México está en los 6,100 a 7,400 pesos mexicanos.
