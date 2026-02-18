- Hoy:
El Honor Magic 7 Pro es el secreto mejor guardado de la gama alta: Snapdragon Elite, carga rápida de 100W y fotos de 200MP
Este Honor es un gama alta potentísimo que brilla en todos sus apartados, pero merece mucho más reconocimiento de los usuarios. Su ficha técnica te asombrará.
El segmento de la gama alta es el sector más competitivo del mercado de los smartphones, ya que las marcas ponen todas las carnes en el asador, la cualestá dominanada, principalmente, por Apple y Samsung, aunque segfuido de cerca por Xiaomi, pero Honor también está haciendo las cosas bien, sobre todo con el Honor Magic 7 Pro, un terminal muy potente con un juego de cámaras realmente asombroso.
Honor Magic 7 Pro, pantalla y procesador con rendimiento top
Para empezar, debemos decir que el Honor Magic 7 Pro nos presenta una pantalla OLED de 6,8 pulgadas con resolución de 2800 x 1800 píxeles, además de tasa de refresco de 12 hercios para tener mucha fluidez, así como 1600 nits de brillo máximo, a la vez de compatible con Dolby Vision y HDR10+.
Asimismo, este dispositivo cuenta con certificación IP68 e IP69, esto quiere decir de que aguanta el polvo, pero también ser sumergido en agua. Asimismo, es capaz de soportar chorros de agua de hasta 80 grados.
Respecto al rendimiento, el chip con que cuenta es el Qualcomm Snapdragon 8 Elite, uno de los más potentes del momento, por lo que nunca tendrás parones, tampoco lags ni reinicios con su RAM de 12GB y 16GB LPDDR5X, a la vez de memoria interna de 256GB, 512GB y 1TB con descargas en UFS 4.0.
Honor Magic 7 Pro, batería buena con carga rápida en pocos minutos
La batería del Honor Magic 7 Pro es amplia cion su autonomía de 5720mAh para que el celular te dure por un día entero. Pero cuando se te gaste, cuentas con carga rápida de 100W, a la vez de carga inalámbrica de 80W.
Este smartphone vino de salida con MagicOS 9 basado en Android 15 que integra Honor AI como inteligencia artificial, a la vez de una política de actualizaciones de hasta 7 años para soportar al sistema operativo, pero también a los parches de seguridad.
Honor Magic 7 Pro, un celular con fotos insuperables
La fotografía es uno de sus puntos más altos, ya que cuenta con un juego que incorpora una lente principal de 50 MP con apertura variables de f/1.4 y f/2.0, ultra gran angular de 50 MP con apertura de f/2.0, telefoto de 200 MP con zoom óptico 3X y apertura de f/2.6, así como frontal de 50 MP.
Honor Magic 7 Pro, precio en 2026
En la actualidad, el Honor Magic 7 Pro ha bajado de precio, por lo que en los mercados internacionales lo encuentras desde los US$667 y US$786 dólares. Por otro lado, en Perú, este celular cuesta unos 3,549 soles o 4,999 soles, dependiendo la versión; en tanto que en México su costo es de 29,999 pesos mexicanos.
