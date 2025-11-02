Android a buen precio con pantalla top y procesador poderoso: lo resiste todo y nadie lo supera

Si la gama media tiene un nombre marcado en fuego ese es el de Motorola, uno de los grandes pilares del auge que vive este segmento en los últimos años, por lo que, año a año, millones de personas esperan con ansias cada nuevo lanzamiento de la compañía estadounidense, por lo que los fans así como los expertos quedaron satisfechos en la yema del gusto con la salid del Motorola Edge 60 Fusion, el mismo que se alza como el celular mejor balanceado en su rango de precio: es casi perfecto.

¿Cuáles son los motivos para llevar a casa el Motorola Edge 60 Fusion?

Además de mantener materiales en cuero vegano que le dan un toque premium al contacto con las manos y colores con colaboración con Pantone, el Motorola Edge 60 Fusion nos trae una pantalla POLED curva de 6,5 pulgadas, agregando resolución FullHD+ de 2,712 x 1,220 píxeles, una buena densidad de píxeles por pulgada de 446 (ppp), agregando una gran fluidez de 120 hercios, a la vez de protección anticaídas con Corning Gorilla Glass 7i y brillo máximo que pocos tienen con sus 4,500 nits.

En cuanto al rendimiento, ahora nos encontramos con el MediaTek Dimensity 7300, el cual se desempeña con harta solvencia con la multitarea como para videojuegos con regular demanda gráfica. El almacenamiento, del mismo modo, es de 8GB con LPDDR4X su RAM, mientras que alcanza 256GB con descargas uMCP en su ROM.

El Motorola Edge 60 Fusion nos trae Android 15 como sistema operativo, con la gran novedad de la inclusión de Moto AI, la inteligencia artificial de la marca estadounidense, la cual está dando pasos agigantados para ser de gran ayuda para los usuarios. De momento, nos acompaña como buscador, traductor, con transcripciones, así como recordatorios. Sin embargo, su política de actualizaciones aún nos sabe a poco con 4 años, cuando Samsung y Honor ofrecen 6.

La fotografía ha experimentado leves mejoras respecto a la generación anterior, por lo que ahora nos topamos con un lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica y apertura focal f/1.8, gran angular de 12 megapíxeles con campo visual de 120 grados, sensor de luz y frontal de 32 megapíxeles.

La grabación de video no es mala, pero tampoco destaca; nos permite grabar en 4K a 30fps, contando estabilización en la cámara principal, además de una captación de audio decente.

La batería es otro punto que ha mejorado en relación al 2024, dado que su autonomía llega a los 5,200mAh, ideal para usarlo por todo el día, así como estar compensado con una carga rápida de 68W, que garantiza que el terminal esté listo al 100 por ciento en unos 45 minutos.

Finalmente, pero no menos importante, es que el Motorola Edge 60 Fusion cuenta con una resistencia que ya envidian muchos gama alta, dado que nos presenta certificación IP68/IP69, que lo hace capaz de soportar la filtración del polvo, la humedad, así como poder ser sumergido en agua por horas, pero también a chorros de agua caliente hasta los 80 grados.

Pero, eso no es todo, porque incluye certificado militar MIL-STD-810H, que hace del Motorola Edge 60 Fusion un dispositivo altamente resistente a calores extremos, así como fríos extremos bajo cero y a fuertes presiones en latitudes muy elevadas.

¿Vale la pena comprar el Motorola Edge 60 Fusion ?

De todas maneras, este 2025 te recomendamos a ojo cerrado comprar el Motorola Edge 60 Fusion, un celular que no te va a decepcionar por el precio que vas a pagar.