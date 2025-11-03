Olvídate del Xiaomi 17 Pro Max con este Motorola con cámaras 4K y carga de 125W: cuesta MENOS y es MEJOR

Hace algunas semanas, Xiaomi sorprendió al mundo con la llegada de su nuevo teléfono más TOP, el Xiaomi 17 Pro Max, un equipo con un procesador avanzado y una pantalla secundaria trasera con la que podrás disfrutar de múltiples herramientas.

Sin embargo, este Xiaomi no ha podido superar al poderoso Motorola Edge 50 ULTRA, un equipo tan bien diseñado que hasta la fecha es un referente en la gama alta, ya que combina un procesador eficiente, cámaras de alta definición, carga ultra veloz y un precio más accesible. ¿Quieres conocer toda su configuración? Aquí los detalles.

Motorola Edge 50 ULTRA: ficha técnica completa

Si hablamos del Motorola Edge 50 ULTRA, debes saber que este equipo pertenece a la gama alta y es por ello que su configuración es impresionante. En primer lugar tenemos un panel pOLED de 6.7 pulgadas con una resolución 2712 x 1220 pixeles, además de una tasa de refresco de 144Hz y un brillo máximo de 2500 nits.

La potencia de este Motorola llega movida por el poderoso chip Snapdragon 8s Gen 3, acompañado de 16GB de RAM, acompañado de 1 Terabyte, además de una batería de 4500 mAh con una carga rápida de 125W por cable y 50W de forma inalámbrica, además de una carga inversa.

Este es el Motorola Edge 50 ULTRA. Foto: Gsmarena.

Y si hablamos de cámaras: este Motorola Edge 50 ULTRA llega con un sensor principal de 50MP con OIS, además de un gran angular de 50MP, un Telefoto de 64MP con OIS y un selfie de 50MP. Sin lugar a dudas es uno de los mejores equipos para videos en 4K a 60fps y fotografías en alta resolución.

Lo mejor de este Motorola es el precio, ya que si bien fue lanzado en 2024 por un precio de 5000 soles, actualmente puede ser tuyo por 3699 soles, lo que al tipo de cambio equivale a unos 1000 dólares.