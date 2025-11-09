¿Un teléfono o una power bank? Este Motorola barato tiene 6720 mAh, 512GB y pantalla OLED de 120Hz

Desde hace algunos meses, las principales marcas chinas están lanzando smartphones con poderosas baterías que sobrepasan los 5000 mAh que usualmente suelen tener los teléfonos más premium.

Motorola se adelantó a esta tendencia y desde el 2024 tiene en su catálogo al poderoso Motorola G86 Power, un smartphone de gama media con un total de 6720 mAh, lo que lo convierte en algo como una power bank que te permitirá cargar audífonos, teléfonos y otros dispositivos. Sin embargo, este equipo es mucho más que solo batería.

En primer lugar, debes tener en cuenta el pecio de este Motorola G86 Power. Para este 2025 este teléfono puede costar 999 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 270 dólares. ¿Vale la pena por este precio? Aquí las respuestas que tanto buscas.

Su pantalla es de tipo pOLED con una diagonal de 6.67 pulgadas con resolución SuperHD de 1220 x 2710 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz, además de un brillo máximo de 4500 nits y un protección Gorilla Glass 7i.

Y si hablamos de potencia, este Motorola G86 Power llega con procesador MediaTek Dimensity 7300, acompañado de 8GB de RAM y 512GB de memoria expandible con microSD.

Colores del Motorola G86 Power. Foto: Motorola

Sin embargo, el atributo más importante de este teléfono es su poderosa batería de 6720 mAh y carga de 30W. Con este teléfono podrás tener hasta 3 días de independencia lo que te permitirá disfrutar de una amplia autonomía.

Para finalizar este análisis, debes saber que este Motorola G86 Power llega con un juego de cámaras bastante TOP, ya que tiene un sensor 50MP con OIS, lente gran angular de 8MP y selfie de 32MP. Esta configuración lo vuelve una excelente herramienta para fotos y videos.