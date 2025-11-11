Este Motorola cubierto de cuero tiene cámaras 4K, 512GB, poderosa batería y 5 años de actualización

Pese a que Samsung, Xiaomi y Honor son tres de las marcas más populares en el segmento de smartphones de gama media, lo cierto es que la firma Motorola acaba de presentar un modelo Android que revoluciona la industria con sus especificaciones TOP y precio reducido.

¿De qué modelo hablamos? Hoy conocerás todos los detalles del nuevo Motorola Edge 60 Neo, un smartphone cubierto de cuero vegano, resistencia al agua y una configuración bastante elevada, por un precio bajo.

Motorola Edge 60 Neo: ficha técnica completa

Antes que nada, debes saber que el Motorola Edge 60 Neo pertenece a la gama media, pero pese a ello tiene una configuración bastante elevada. En primer lugar, tiene una pntalla pOLED de 6.4 pulgadas con una resolución 1.5K de 2670 x 1200 pixeles, además de 120Hz, 3000 nits de brillo y compatibilidad con HDR10+.

Si hablamos de potencia, este teléfono de Motorola llega con un procesador MediaTek Dimensity 7400, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria y una batería de 5000 mAh con carga de 68W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Colores del Motorola Edge 60 Neo. Foto: Motorola

Sin embargo, el Motorola Edge 60 Neo tiene cámaras de alta calidad, pese a no ser especialista en este apartado. Tenemos una cámara de 50MP Sony LYTIA 700C, 10MP Teleobjetivo, 13MP ultra gran angular y selfie de 32MP. Podrás grabar videos en 4K y captar fotografías de alta resolución.

¿Qué precio tiene el Motorola Edge 60 Neo? Este teléfono de gama media ya está disponible en México, Perú y España, y cuesta ya está disponible en Perú desde 1499 soles o 445 dólares.