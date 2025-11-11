- Hoy:
Este Motorola cubierto de cuero tiene cámaras 4K, 512GB, poderosa batería y 5 años de actualización
El Motorola Edge 60 Neo acaba de aterrizar en Perú y se ha convertido en uno de los mejores teléfonos diseñados este 2025. Conoce su increíble ficha técnica.
Pese a que Samsung, Xiaomi y Honor son tres de las marcas más populares en el segmento de smartphones de gama media, lo cierto es que la firma Motorola acaba de presentar un modelo Android que revoluciona la industria con sus especificaciones TOP y precio reducido.
¿De qué modelo hablamos? Hoy conocerás todos los detalles del nuevo Motorola Edge 60 Neo, un smartphone cubierto de cuero vegano, resistencia al agua y una configuración bastante elevada, por un precio bajo.
PUEDES VER: No necesitas un iPhone 17 para tener un teléfono potente: este Motorola tiene chip GAMER, 512GB y cámaras 4K
Motorola Edge 60 Neo: ficha técnica completa
Antes que nada, debes saber que el Motorola Edge 60 Neo pertenece a la gama media, pero pese a ello tiene una configuración bastante elevada. En primer lugar, tiene una pntalla pOLED de 6.4 pulgadas con una resolución 1.5K de 2670 x 1200 pixeles, además de 120Hz, 3000 nits de brillo y compatibilidad con HDR10+.
Si hablamos de potencia, este teléfono de Motorola llega con un procesador MediaTek Dimensity 7400, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria y una batería de 5000 mAh con carga de 68W por cable y 15W de forma inalámbrica.
Colores del Motorola Edge 60 Neo. Foto: Motorola
Sin embargo, el Motorola Edge 60 Neo tiene cámaras de alta calidad, pese a no ser especialista en este apartado. Tenemos una cámara de 50MP Sony LYTIA 700C, 10MP Teleobjetivo, 13MP ultra gran angular y selfie de 32MP. Podrás grabar videos en 4K y captar fotografías de alta resolución.
¿Qué precio tiene el Motorola Edge 60 Neo? Este teléfono de gama media ya está disponible en México, Perú y España, y cuesta ya está disponible en Perú desde 1499 soles o 445 dólares.
Este Motorola cubierto de cuero tiene cámaras 4K, 512GB, poderosa batería y 5 años de actualización
No es necesario comprar un S25 Ultra para tener un teléfono TOP: el Moto Edge 60 tiene 512GB, cámaras 4K y carga 68W
Pese a ser del 2023, este Samsung lidera el TOP de ventas en la gama media por su bajo precio y cámaras 4K
