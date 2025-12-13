0
¿Por qué debería tener instalado un Antivirus en mi celular? 5 Apps GRATUITAS para tu teléfono Android

Si bien tu teléfono tiene un antivirus integrado, puedes mejorar la seguridad con una App extra. Lo mejor es que es 100% GRATUITA y te pueda ayudar a prevenir un hackeo.

Daniel Robles
Conoce los 5 mejores Antivirus que puedes instalar GRATIS para tu Smartphone Android.
Conoce los 5 mejores Antivirus que puedes instalar GRATIS para tu Smartphone Android.
Según el último reporte internacional, actualmente existen unos 7.200 millones de smartphones en el mundo, una cifra que representa más del 90% de la población mundial. Sin duda estos dispositivos son parte indispensable de nuestra vida moderna, por lo que los cyber delincuentes aprovechan esta 'oportunidad' para infectar los teléfonos con malwares o virus.

En estas épocas de fin de año las estafas aumentan y, aunque parezca mentira, los virus informáticos también pueden ingresar a un smartphone con Android, por lo que la información que ingresas a tu dispositivo puede estar en peligro.

Si bien estos aplicativos de seguridad tiene un costo, lo cierto es que actualmente hay muchas opciones GRATUITAS que te pueden servir para mantener tu equipo a salvo.

Aquí te dejamos una lista de los Antivirus GRATIS que puedes descargar de la Play Store de Android. Los mejores antivirus para Android incluyen opciones gratuitas y de pago como Bitdefender, Kaspersky, Avast, Norton, AVG y ESET, que ofrecen protección en tiempo real contra malware, ransomware y spyware, además de funciones adicionales como bloqueo de apps y anti-robo.

  • Bitdefender Mobile Security: Reconocido por su efectividad y bajo impacto en el rendimiento del dispositivo, con versiones gratuitas y premium.
  • Kaspersky Internet Security for Android: Ofrece protección robusta y herramientas de privacidad como Anti-Theft y App Lock.
  • Avast Mobile Security: Una de las opciones gratuitas más completas, con VPN, escaneo de red Wi-Fi y protección contra phishing.
  • Norton 360 for Mobile: Protección integral que incluye antivirus, VPN y monitoreo de la Dark Web.
  • ESET Mobile Security: Ofrece funciones premium como protección anti-ransomware y Anti-Theft.

También es crucial usar el integrado Google Play Protect para escanear apps de la tienda y fuentes externas. Escanea automáticamente las aplicaciones en la Play Store antes de descargarlas y revisa tu dispositivo en segundo plano en busca de apps dañinas de cualquier fuente.

Daniel Robles
Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

