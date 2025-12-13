- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Alianza Lima Femenino
- Racing vs Estudiantes
- Atlético Nacional vs Medellín
- Barcelona vs Osasuna
- Flamengo vs. Pyramids
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Mundial de Clubes Vóley
- Tabla Liga Peruana de Vóley
¿Por qué debería tener instalado un Antivirus en mi celular? 5 Apps GRATUITAS para tu teléfono Android
Si bien tu teléfono tiene un antivirus integrado, puedes mejorar la seguridad con una App extra. Lo mejor es que es 100% GRATUITA y te pueda ayudar a prevenir un hackeo.
Según el último reporte internacional, actualmente existen unos 7.200 millones de smartphones en el mundo, una cifra que representa más del 90% de la población mundial. Sin duda estos dispositivos son parte indispensable de nuestra vida moderna, por lo que los cyber delincuentes aprovechan esta 'oportunidad' para infectar los teléfonos con malwares o virus.
En estas épocas de fin de año las estafas aumentan y, aunque parezca mentira, los virus informáticos también pueden ingresar a un smartphone con Android, por lo que la información que ingresas a tu dispositivo puede estar en peligro.
PUEDES VER: WhatsApp: de esta forma podrás recuperar mensajes, fotos y videos BORRADOS tanto en Android o iPhone
Si bien estos aplicativos de seguridad tiene un costo, lo cierto es que actualmente hay muchas opciones GRATUITAS que te pueden servir para mantener tu equipo a salvo.
Aquí te dejamos una lista de los Antivirus GRATIS que puedes descargar de la Play Store de Android. Los mejores antivirus para Android incluyen opciones gratuitas y de pago como Bitdefender, Kaspersky, Avast, Norton, AVG y ESET, que ofrecen protección en tiempo real contra malware, ransomware y spyware, además de funciones adicionales como bloqueo de apps y anti-robo.
- Bitdefender Mobile Security: Reconocido por su efectividad y bajo impacto en el rendimiento del dispositivo, con versiones gratuitas y premium.
- Kaspersky Internet Security for Android: Ofrece protección robusta y herramientas de privacidad como Anti-Theft y App Lock.
- Avast Mobile Security: Una de las opciones gratuitas más completas, con VPN, escaneo de red Wi-Fi y protección contra phishing.
- Norton 360 for Mobile: Protección integral que incluye antivirus, VPN y monitoreo de la Dark Web.
- ESET Mobile Security: Ofrece funciones premium como protección anti-ransomware y Anti-Theft.
También es crucial usar el integrado Google Play Protect para escanear apps de la tienda y fuentes externas. Escanea automáticamente las aplicaciones en la Play Store antes de descargarlas y revisa tu dispositivo en segundo plano en busca de apps dañinas de cualquier fuente.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90