WhatsApp: cómo evitar que mis contactos sepan que estoy 'En Línea' y evitar que NADIE sepa si leí un mensaje
El 'Modo incógnito' te permitirá pasar totalmente desapercibido de tus contactos de WhatsApp. Te enseñamos cómo activarlo en tu Android.
WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo y, según Meta, existen actualmente 2500 millones de usuarios quienes se conectan diariamente a la App, para contactarse con sus familiares, amigos, conocidos y hasta posibles clientes de su negocio o emprendimiento.
La utilización de WhatsApp es masiva y diaria, pero aún existen muchas personas que desconocen múltiples funciones que tiene provista la 'App verde'. El 'Modo incógnito' es una herramienta que te permitirá no solo evitar que tus contactos sepan si estás 'En línea', sino también que nadie sepa si has leído un mensaje recibido. ¿Cómo se activa? Así funciona realmente.
Antes que nada debes saber que el 'Modo incógnito' en WhatsApp NO EXISTE. Pero, lo que sí tienes que saber es que puedes implementar cierta configuración que te ayudará a evitar que tus contactos sepan si estás dentro del aplicativo.
En primer lugar, deberás desactivar el 'En línea' de WhatsApp. Esta función no hace otra cosa más que notificar a otro usuarios que tú estás disponible para comunicarte. Sin embargo, si quieres desactivarlo debes seguir estos pasos:
Ingresa a Configuración y busca Privacidad. Ahora debes elegir 'Hora de última vez y En línea'. Elige la opción 'Nadie' y con ello ninguna persona se dará cuenta si estás o no en el App.
En segundo lugar, te recomendamos desactivar el doble check azul, ya que, esta opción sirve para notificar a otro usuario, que recibiste y leíste un nuevo mensaje recibido. Para evitarlo solo deberás ingresar a WhatsApp, buscar Privacidad y 'Configuración de lectura' y desactivar esta opción. Ahora sí, nadie sabrá si leíste un mensaje recibido.
