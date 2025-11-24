0
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1 2025

WhatsApp: así podrás leer tus nuevos mensajes sin tener ingresar a la aplicación

Con la última actualización de WhatsApp, ya es posible leer los mensajes recibidos, sin siquiera tener que entrar a la App de Meta. Solo funciona si eres Android.

Daniel Robles
Conoce el truco para leer tus mensajes de WhatsApp sin tener que entrar a la aplicación de Meta en un teléfono Android.
Conoce el truco para leer tus mensajes de WhatsApp sin tener que entrar a la aplicación de Meta en un teléfono Android. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
COMPARTIR

WhatsApp se actualiza constantemente para mejorar la experiencia de uso de los más de 2500 millones de personas que utilizan el aplicativo de Meta. Si bien para leer los mensajes tenías que entrar al chat de tu contacto, esto ha quedado en el pasado, ya que ahora existe una sencilla forma de hacerlo sin tener que ingresar a la App.

El doble check azul es una herramienta creada para notificar a un usuario que la otra persona ha recibido y leído el mensaje enviado. Sin embargo, ahora existe una forma de 'burlarlo' y lo mejor de todo es que no necesitas instalar ninguna aplicación externa.

Conoce los teléfonos Android y iPhone que dejarán de ser compatibles con WhatsApp desde el 1 de diciembre 2025.

PUEDES VER: Estos celulares dejarán de ser compatibles con WhatsApp desde el 1 de diciembre: tienes 7 días para renovar de teléfono

Si quieres leer los nuevos mensajes que llegan a tu cuenta de WhatsApp, solo basta con utilizar un Widget, una extensión que solo se puede utilizar en los smartphones Android, por lo que si tienes un iPhone no podrás hacerte con esta nueva función.

En primer lugar, debes mantén pulsada la pantalla de tu smartphone Android y verás una serie de opciones en la parte baja. Busca la herramienta WhatsApp y finalmente agrega el 'Widget' que te permitirá activar una caja de chat externa.

En este cuadro externo, podrás ver todos los mensajes que recibes, sin tener que entrar a WhatsApp. Si bien solo sirve para texto, te permite visualizar cada mensaje nuevo, pero no podrás responder ninguno de ellos.

Recuerda que este truco solo sirve para usuarios Android; sin embargo, deberás asegurarte tener tu teléfono totalmente actualizado pra disfrutar de esta opción.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Este Honor tiene 512GB, cámara de 108MP y batería que dura 2 días: tiene descuento de 460 soles en Yape

  2. Xiaomi 17 Pro Max vs. POCO F8 Ultra: ¿cuál de estos dos teléfonos chinos es mejor y vale la pena para este 2025?

  3. Galaxy S26 Ultra: precio, fecha de lanzamiento y colores del teléfono más TOP de Samsung para este 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano