WhatsApp: así podrás leer tus nuevos mensajes sin tener ingresar a la aplicación

WhatsApp se actualiza constantemente para mejorar la experiencia de uso de los más de 2500 millones de personas que utilizan el aplicativo de Meta. Si bien para leer los mensajes tenías que entrar al chat de tu contacto, esto ha quedado en el pasado, ya que ahora existe una sencilla forma de hacerlo sin tener que ingresar a la App.

El doble check azul es una herramienta creada para notificar a un usuario que la otra persona ha recibido y leído el mensaje enviado. Sin embargo, ahora existe una forma de 'burlarlo' y lo mejor de todo es que no necesitas instalar ninguna aplicación externa.

Si quieres leer los nuevos mensajes que llegan a tu cuenta de WhatsApp, solo basta con utilizar un Widget, una extensión que solo se puede utilizar en los smartphones Android, por lo que si tienes un iPhone no podrás hacerte con esta nueva función.

En primer lugar, debes mantén pulsada la pantalla de tu smartphone Android y verás una serie de opciones en la parte baja. Busca la herramienta WhatsApp y finalmente agrega el 'Widget' que te permitirá activar una caja de chat externa.

En este cuadro externo, podrás ver todos los mensajes que recibes, sin tener que entrar a WhatsApp. Si bien solo sirve para texto, te permite visualizar cada mensaje nuevo, pero no podrás responder ninguno de ellos.

Recuerda que este truco solo sirve para usuarios Android; sin embargo, deberás asegurarte tener tu teléfono totalmente actualizado pra disfrutar de esta opción.