Así puedes usar Meta AI para crear un mensaje personalizado a todos tus contactos de WhatsApp en segundos

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas del mundo y gracias a la inclusión del asistente con Inteligencia Artificial, Meta AI, ahora ofrece un sinfín de funciones que mejorarán tu experiencia de uso.

A pocas semanas de la llegada de la Navidad, miles de usuarios mandarán mensajes o saludos navideños a sus familiares y seres queridos a través del aplicativo WhatsApp. Sin embargo, pocos saben que ahora existe una forma sencilla y fácil de crear mensajes personalizados con fotografías, texto y hasta emojis, sin hacer mucho esfuerzo.

¿Sabías que Meta AI te permite crear mensajes personalizados con imágenes, emojis, frases de amor y hasta mensajes especiales en segundos? Pues bien, utilizarlo no te cuesta mucho tiempo y lo mejor de que es sumamente sencillo hacerlo.

Lo único que debes hacer es entrar al WhatsApp y buscar el Chat del Meta AI. En esta conversación deberás hacer la petición de tu mensaje navideño. ¿Cómo pedirlo? Te daremos un ejemplo, pero lo que necesitas es ser directo y claro en tu pedido para que la Inteligencia Artificial tenga un mejor resultado.

Así podrás utilizar Meta AI para crear un mensaje personal por Navidad. Foto: captura.

"Elabora un saludo por Navidad para enviarlo a mis contactos. Coloca emoticones en el texto y en la imagen coloca un Santa Claus y algunos adornos navideños como árboles, bolas de juguete y algunas caritas sonrientes", pega este texto en el chat de WhatsApp.

Recuerda que el mensaje que Meta AI arroje lo puedes copiar y enviarlo a tus contactos o puedes reenviarlo directamente a un grupo previamente creado. De esta forma tendrás el saludo de Navidad ya listo para compartirlo cuando necesites. ¿Qué te parece?