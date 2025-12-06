Así puedes usar Meta AI para crear un mensaje personalizado a todos tus contactos de WhatsApp en segundos

0
Si quiere enviar un mensaje por Navidad a tus seres queridos y no sabes qué escribir o qué imagen usar. Meta AI te puede ayudar a redactarlo y tenerlo listo para Nochebuena.

Así podrás crear un mensaje navideño con la Inteligencia Artificial Meta AI de WhatsApp en segundos.
Así podrás crear un mensaje navideño con la Inteligencia Artificial Meta AI de WhatsApp en segundos.
WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas del mundo y gracias a la inclusión del asistente con Inteligencia Artificial, Meta AI, ahora ofrece un sinfín de funciones que mejorarán tu experiencia de uso.

A pocas semanas de la llegada de la Navidad, miles de usuarios mandarán mensajes o saludos navideños a sus familiares y seres queridos a través del aplicativo WhatsApp. Sin embargo, pocos saben que ahora existe una forma sencilla y fácil de crear mensajes personalizados con fotografías, texto y hasta emojis, sin hacer mucho esfuerzo.

¿Sabías que Meta AI te permite crear mensajes personalizados con imágenes, emojis, frases de amor y hasta mensajes especiales en segundos? Pues bien, utilizarlo no te cuesta mucho tiempo y lo mejor de que es sumamente sencillo hacerlo.

Lo único que debes hacer es entrar al WhatsApp y buscar el Chat del Meta AI. En esta conversación deberás hacer la petición de tu mensaje navideño. ¿Cómo pedirlo? Te daremos un ejemplo, pero lo que necesitas es ser directo y claro en tu pedido para que la Inteligencia Artificial tenga un mejor resultado.

WhatsApp

Así podrás utilizar Meta AI para crear un mensaje personal por Navidad. Foto: captura.

"Elabora un saludo por Navidad para enviarlo a mis contactos. Coloca emoticones en el texto y en la imagen coloca un Santa Claus y algunos adornos navideños como árboles, bolas de juguete y algunas caritas sonrientes", pega este texto en el chat de WhatsApp.

Recuerda que el mensaje que Meta AI arroje lo puedes copiar y enviarlo a tus contactos o puedes reenviarlo directamente a un grupo previamente creado. De esta forma tendrás el saludo de Navidad ya listo para compartirlo cuando necesites. ¿Qué te parece?

