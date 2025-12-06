- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Betis vs Barcelona
- Inter Miami vs Vancouver
- Toluca vs Monterrey
- Tigres vs Cruz Azul
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
Así puedes usar Meta AI para crear un mensaje personalizado a todos tus contactos de WhatsApp en segundos
Si quiere enviar un mensaje por Navidad a tus seres queridos y no sabes qué escribir o qué imagen usar. Meta AI te puede ayudar a redactarlo y tenerlo listo para Nochebuena.
WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas del mundo y gracias a la inclusión del asistente con Inteligencia Artificial, Meta AI, ahora ofrece un sinfín de funciones que mejorarán tu experiencia de uso.
A pocas semanas de la llegada de la Navidad, miles de usuarios mandarán mensajes o saludos navideños a sus familiares y seres queridos a través del aplicativo WhatsApp. Sin embargo, pocos saben que ahora existe una forma sencilla y fácil de crear mensajes personalizados con fotografías, texto y hasta emojis, sin hacer mucho esfuerzo.
PUEDES VER: Día del Odontólogo en el Perú hoy, 4 de diciembre: frases para dedicar en esta fecha especial
¿Sabías que Meta AI te permite crear mensajes personalizados con imágenes, emojis, frases de amor y hasta mensajes especiales en segundos? Pues bien, utilizarlo no te cuesta mucho tiempo y lo mejor de que es sumamente sencillo hacerlo.
Lo único que debes hacer es entrar al WhatsApp y buscar el Chat del Meta AI. En esta conversación deberás hacer la petición de tu mensaje navideño. ¿Cómo pedirlo? Te daremos un ejemplo, pero lo que necesitas es ser directo y claro en tu pedido para que la Inteligencia Artificial tenga un mejor resultado.
Así podrás utilizar Meta AI para crear un mensaje personal por Navidad. Foto: captura.
"Elabora un saludo por Navidad para enviarlo a mis contactos. Coloca emoticones en el texto y en la imagen coloca un Santa Claus y algunos adornos navideños como árboles, bolas de juguete y algunas caritas sonrientes", pega este texto en el chat de WhatsApp.
Recuerda que el mensaje que Meta AI arroje lo puedes copiar y enviarlo a tus contactos o puedes reenviarlo directamente a un grupo previamente creado. De esta forma tendrás el saludo de Navidad ya listo para compartirlo cuando necesites. ¿Qué te parece?
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90