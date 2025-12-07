WhatsApp: de esta forma podrás recuperar mensajes, fotos y videos BORRADOS tanto en Android o iPhone

Con más de 2500 millones de usuarios activos en todo el mundo, WhatsApp se ha convertido en una de las mejores aplicaciones para comunicarse con un familiar, amigo, conocido o incluso cliente de algún negocio o emprendimiento.

Sin embargo, pese a que millones de personas usan WhatsApp, aún existen muchos trucos o herramientas que pocos conocen y este es el caso de una opción que te permite recuperar algún mensaje, foto, video o archivo borrado por 'accidente'. Lo mejor de todo es que funciona tanto en Android como iPhone con iOS. ¿Cómo se hace? Aquí te explicamos todos los detalles.

Pasos para recuperar un mensaje, foto, video o documento borrado en WhatsApp

Antes que nada, debes tener en cuenta un detalle. Primero, asegúrate de que la copia de seguridad automática o manual esté activada en WhatsApp. En Android, se utiliza Google Drive, mientras que en iPhone se almacena en iCloud. Verifica que tienes la opción de Video incluida, para que puedas recuperar también esta información que borraste por 'accidente'.

Si quieres recuperar todos tus documentos borrados debes seguir estos simples pasos:

Verifica la última copia de seguridad que has realizado. Esta tiene que ser la más reciente que puedas.

Desinstala la aplicación WhatsApp de tu teléfono Android o iPhone para que el sistema permita restaurar datos al reinstalarla.

Ingresa tu número y completa la verificación con el código enviado por SMS o llamada.

Restaura la copia de seguridad: WhatsApp detectará la copia guardada y ofrecerá la opción de restaurarla.

Una vez finalizado el proceso, los chats y archivos multimedia recuperados estarán disponibles en la aplicación.

Si bien existen algunas aplicaciones que te prometen hacer lo mismo, es decir recuperar los mensajes eliminados, lo cierto es que pueden tener algún virus o Malware, por lo que te sugerimos solo seguir la guía oficial para no tener problema alguno con Meta.