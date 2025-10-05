El iPhone 17 es el mejor de todos: panel OLED de 120Hz, 8GB RAM, chip A19 y video 4k/60fps

Por muchos años, Apple recibió durísima críticas porque los modelos base de sus iPhone, si bien funcionan de forma soberbia, lo cierto es que estaban por debajo de lo esperado para ser un celular de gama alta, pero este 2025 todo cambió con el iPhone 17 estándar el cual, por fin, incluye mejoras de importancia, la más pedida de todas: los 120 hercios de refresco.

Pantalla con muchos hercios

El iPhone 17 base tiene un peso de 177 gramos, con una pantalla top OLED Super Retina XDR de 6,3 pulgadas, con resolución amplia de 2,622 x 1,206 píxeles, con 458 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), compatible con Dolby Vision, HDR, a la vez de brillo máximo de 3,000 nits, resistencia acuática de IP68 y , POR FIN, tasa de refresco ProMotion de 120 hercios.

Procesador para videojuegos

En cuanto al rendimiento, este celular viene con el chip Apple A19, el cual va de maravilla con la multitarea, a la vez que es ideal para jugar videojuegos con gráficos altos. Del mismo modo, viene con RAM de 8GB, a la vez de memoria interna de 256GB y 512GB.

Foto y video profesional

En este apartado, el iPhone 17 tiene lente principal de 48 megapíxeles, ultra gran angular de 48 megapíxeles, frontal True Depth de 18 megapíxeles. Mientras que la grabación de video lo hace a un máximo de 4K a 60fps.

Sistema operativo con Apple Intelligence

El software es uno de los puntos más álgidos de este celular, dado que viene con iOS 26, el más reciente de la compañía estadounidense, siendo fluido, estable y potenciado como integrado con Apple Intelligence.

Igual de importante es que Apple ha implementado para el iPhone 17 una voluminosa como generosa política de actualizaciones de hasta 7 años para dar soporte al software, así como para los parches de seguridad.

Autonomía mejorada en el modelo base

El iPhone 17 tiene batería mejorada respecto a la generación pasada, contando con potencia de 3,692 mAh, con carga rápida con cable USB-C de 30W, carga inalámbrica MagSafe hasta 25W.

Precio del iPhone 17

Luego de ser estrenado el pasado 9 de septiembre de 2025, el iPhone 17 no cuenta aún con precios oficiales en todos los países del mundo. En Estados Unidos, su precio de salid es de US$ 799 dólares. En el caso de Perú, se estima que este celular podría valer a partir de los 2,800 soles.

