¿Cuándo llega el iPhone 17 a Perú? Esto es lo que se sabe y precios oficiales

El pasado 9 de septiembre de 2025, Apple lanzó al mundo entero su nueva familia de celulares que comprenden el iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Si bien su precios ya fueron publicados en cada uno de los países, lo cierto es que en algunos como Perú aún se desconoce cuándo llegarán de forma física.

Los cuatro modelos de estos móviles de la marca estadounidense han marcado un parteaguas, ya que presentan un cambio de diseño respecto a las generaciones pasadas, también hubo mejoras muy pedidas a nivel tecnológico.

¿Cuándo llegan al Perú los iPhone 17?

Hasta el momento, no hay fecha confirmada sobre la llegada de los 4 iPhone 17 al Perú, de hecho, si visitamos la tienda oficial iShop, veremos que se pueden reservar (aunque en la actualidad ya no hay stock disponible), pero estos se repartirán recién cuando se de luz verde a su despliegue en el país andino.

Sin embargo, si tenemos en cuenta los antecedentes de la llegada de los iPhone a Perú cada año, nos damos cuenta con que estos arriban una vez transcurridos unos 30 días promedio.

Por ejemplo, el iPhone 16 comenzó a venderse (no separar) desde el 10 de octubre aproximadamente, casi un mes después de su lanzamiento el 9 de septiembre de 2024, tanto en iShop como en operadores como Claro, Movistar y Entel.

Precios de los iPhone 17 en Perú

De momento, tenemos los precios oficiales de los iPhone 17 en dólares, por lo que al cambio a soles peruanos su valor monetario serían los siguientes:

Precio en dólares de los iPhone 17

iPhone 17: a partir de US$ 799 dólares.

a partir de US$ 799 dólares. iPhone 17 Air: a partir de US$ 999 dólares.

a partir de US$ 999 dólares. iPhone 17 Pro: a partir de US$ 1,099 dólares

a partir de US$ 1,099 dólares iPhone 17 Pro Max: a partir de US$ 1,199 dólares.

Precio en soles de los iPhone 17