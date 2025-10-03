Xiaomi 17 Pro Max: características y precio en dólares, ¿es mejor compra que el iPhone 17 Pro Max?

Para desconcierto de muchos, septiembre no terminó siendo el mes en el que todos hablan del iPhone 17 Pro Max. Todo lo contrario, han sido desplazado por un rival atípico: el Xiaomi 17 Pro Max, el cual parece será el que marque la pauta en las generaciones por venir en la gama alta.

De momento, este portento tecnológico solo se puede adquirir en China, pero es solo cuestión de días para que esta bestia en forma de smartphone arribe a los diversos mercados del mundo, por lo que de momento es un misterio su fecha de llegada, así como sus precios.

Xiaomi 17 Pro Max: ¿Cuál es su precio en dólares?

El 25 de septiembre se lanzó la nueva familia de celulares Xiaomi 17, la cual incluye tres nuevos modelos: el Xiaomi 17 base, el Xiaomi 17 Pro y el Xiaomi 17 Pro Max, equipos con los cuales, al menos a nivel tecnológico, la marca china ha sacado ventaja a sus competidores directos como son Samsung y Apple.

Precio en yuanes

Xiaomi 17 Pro Max Precios 12GB RAM + 512GB 5,999 yuanes 16GB RAM + 512GB 6.299 yuanes 16GB RAM + 1TB 6,999 yuanes

Precio en dólares

Xiaomi 17 Pro Max Precios 12GB RAM + 512GB US$ 842,61 dólares 16GB RAM + 512GB US$ 884,74 dólares 16GB RAM + 1TB US$ 983,07 dólares

A tener en cuenta que estos precios no son oficiales, solo referenciales. Hay que tener en cuenta que, en el marco de la guerra comercial que lleva a cabo la administración de Donald Trump, en especial contra China, es posible que los precio del Xiaomi 17 Pro Max aumenten de forma considerable.

¿Vale la pena comprar el Xiaomi 17 Pro Max en vez del iPhone 17 Pro Max?

No cabe duda de que el iPhone 17 Pro Max está destinado a ser uno de los mejores teléfonos inteligentes de este 2025, pero creemos que, si bien los cambios de diseño le dan frescura a la marca, las nuevas especificaciones no expanden la experiencia de usar un celular Apple.

Sin embargo, nos parece que caso contrario sucede con el Xiaomi 17 Pro Max, el cual cambia las reglas del juego, no solo con su doble pantalla, también con una batería enorme, a la vez de la inclusión de un mayor alcance, por ejemplo, en el teleobjetivo de las fotos, además de, aparentemente, costará menos que los terminales de Apple y hasta de Samsung.