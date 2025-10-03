Xiaomi 17 Pro Max: características y precio en dólares, ¿es mejor compra que el iPhone 17 Pro Max?

0
El nuevo Xiaomi ha revolucionado la gama alta y promete ser un éxito de ventas. Su llegada causó furor masivo en China, ¿Lo conseguirá en el resto del mundo?

Joel Dávila
Este celular se ha convertido en el más innovador en mucho tiempo en la gama alta.
Este celular se ha convertido en el más innovador en mucho tiempo en la gama alta. | Composición/GadgetMatch
Para desconcierto de muchos, septiembre no terminó siendo el mes en el que todos hablan del iPhone 17 Pro Max. Todo lo contrario, han sido desplazado por un rival atípico: el Xiaomi 17 Pro Max, el cual parece será el que marque la pauta en las generaciones por venir en la gama alta.

De momento, este portento tecnológico solo se puede adquirir en China, pero es solo cuestión de días para que esta bestia en forma de smartphone arribe a los diversos mercados del mundo, por lo que de momento es un misterio su fecha de llegada, así como sus precios.

El nuevo portento tecnológico de la marca china está a poco de ser lanzado a todo el mundo.

Xiaomi 17 Pro Max: ¿Cuál es su precio en dólares?

El 25 de septiembre se lanzó la nueva familia de celulares Xiaomi 17, la cual incluye tres nuevos modelos: el Xiaomi 17 base, el Xiaomi 17 Pro y el Xiaomi 17 Pro Max, equipos con los cuales, al menos a nivel tecnológico, la marca china ha sacado ventaja a sus competidores directos como son Samsung y Apple.

Precio en yuanes

Xiaomi 17 Pro Max Precios
12GB RAM + 512GB 5,999 yuanes
16GB RAM + 512GB 6.299 yuanes
16GB RAM + 1TB 6,999 yuanes

Precio en dólares

Xiaomi 17 Pro Max Precios
12GB RAM + 512GB US$ 842,61 dólares
16GB RAM + 512GB US$ 884,74 dólares
16GB RAM + 1TB US$ 983,07 dólares

A tener en cuenta que estos precios no son oficiales, solo referenciales. Hay que tener en cuenta que, en el marco de la guerra comercial que lleva a cabo la administración de Donald Trump, en especial contra China, es posible que los precio del Xiaomi 17 Pro Max aumenten de forma considerable.

¿Vale la pena comprar el Xiaomi 17 Pro Max en vez del iPhone 17 Pro Max?

No cabe duda de que el iPhone 17 Pro Max está destinado a ser uno de los mejores teléfonos inteligentes de este 2025, pero creemos que, si bien los cambios de diseño le dan frescura a la marca, las nuevas especificaciones no expanden la experiencia de usar un celular Apple.

Sin embargo, nos parece que caso contrario sucede con el Xiaomi 17 Pro Max, el cual cambia las reglas del juego, no solo con su doble pantalla, también con una batería enorme, a la vez de la inclusión de un mayor alcance, por ejemplo, en el teleobjetivo de las fotos, además de, aparentemente, costará menos que los terminales de Apple y hasta de Samsung.

Ficha técnicaXiaomi 17 Pro MaxiPhone 17 Pro Max
Pantalla delanteraOLED de 6,9 pulgadas, resolución 2,608 x 1,200 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, 3,500 nits de brillo máximo, HDR10+, Dolby vision, HDR VividOLED Super Retina XDR de 6,9 pulgadas, resolución de 2,868 x 1,320 píxeles, 460 de ppp, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 3,00 nits
Pantalla traseraAMOLED Super Sunlight de 2,9 pulgadas, 967 x 596 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 3,500 nitsNO
ProcesadorQualcomm Snapdragon 8 "Extrema Edition" Gen 5Apple A19 Pro
RAM12GB/16GB12GB
ROM512GB/1TB256GB/512GB/1TB/2TB
Cámaraprincipal de 50MP
teleobjetivo de alta captación con zoom óptico X5 de 50MP
ultra gran angular de 50MP
frontal de 50MP		principal de 48MP
gran angular de 48MP
telefoto 4X de 48MP
frontal de 18MP
Batería7,500mAh5,000mAh
Carga rápidacarga rápida de100W
carga inalámbrica de 50W
carga rápida inversa inalámbrica de 22,5W		carga rápida de 40W
carga inalámbrica MagSafe de 25W
SoftwareHyperOS 3 basado en Android 15iOS 26
ResistenciaIP68IP68
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

