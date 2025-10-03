¿Hay celular más potente que el Xiaomi 17 Pro? Quizás no, pero estas son 5 opciones recomendables

0
El Xiaomi 17 Pro puso en aprietos a los topes de gama actuales, sin embargo, siguen siendo teléfonos espectaculares. Cualquier de los 5 es una gran opción.

Joel Dávila
Cinco smartphones premium que han paralizado al mundo entero.
Cinco smartphones premium que han paralizado al mundo entero. | Composición Joel Dávila/Líbero
No nos cabe duda que los nuevos Xiaomi 17 se convirtieron en la sensación en todo el mundo de la tecnología, no solo opacando a los iPhone 17, sino también al resto de fabricantes en el tope de gama.

Por ello, y pese a que el Xiaomi 17 Pro parece casi insuperable, en las siguientes líneas te vamos a mostrar 5 smartphones de gama alta que están en las capacidades de hacerle frente a este verdadero monstruo de la tecnología celular.

Los Xiaomi 17 opacaron el lanzamiento de los iPhone 17, ambos en septiembre.

iPhone 17 Pro

Ficha técnica iPhone 17 Pro
Pantalla OLED Super Retina XDR de 6,3 pulgadas
resolución de 2,622 x 1,206 píxeles
tasa de refresco de 120Hz
406 ppp
ProcesadorApple A19 Pro
RAM 12GB
ROM256GB/512GB/1TB
Cámaraprincipal de 48MP
gran angular de 48MP
teleobjetivo 4X de 48MP
frontal de 18MP
Batería 3,998mAh
Carga rápidacarga rápida de 40W
carga inalámbrica MagSafe de 25W
SoftwareiOS 26
ResistenciaIP68

Samsung S25 Ultra

Ficha técnica Samsung S25 Ultra
Pantalla AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas
resolución QuadHD+
tasa de refresco de 120Hz
protección Corning Gorilla Armor 2
Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite
RAM 12GB
ROM 256GB/512GB/1TB
Cámara principal de 200MP
zoom X5 de 50MP
zoom X3 de 10 MP
ultra gran angular de 50MP
frontal de 12MP
Batería 5,000mAh
Carga rápida carga rápida de 45W
carga inalámbrica de 15W
Software OneUI 7 basado en Android 15
Resistencia IP68

Google Pixel 10 Pro

Ficha técnica Google Pixel 10 Pro
Pantalla OLED LTPO de 6,3 pulgadas
resolución de 2,856 x 1,280 píxeles
tasa de refresco de 120Hz
brillo máximo de 3,300 nits
protección Corning Gorilla Glass Victus 2
Procesador Google Tensor G5
RAM 16GB
ROM 128GB/256GB/512GB/1TB
Cámara principal de 50MP
gran angular de 48MP
telefoto X5 de 48MP
frontal 42MP
Batería4,870mAh
Carga rápida carga rápida de 30W
carga Qi2 de 15W
Software Android 16
Resistencia IP68

Honor Magic 7 Pro

Ficha técnica Honor Magic 7 Pro
Pantalla OLED LTPO de 6,8 pulgadas
resolución de 2,800 x 1,800 píxeles
tasa de refresco de 120Hz
brillo máximo de 5,000 nits
Dolby Vision, HDR
Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite
RAM 12GB/16GB
ROM 256GB/512GB/1TB
Cámara principal de 50MP
zoom óptico X3 de 200MP
ultra gran angular de 50MP
frontal de 50MP
Batería 5,270mAh
Carga rápida carga rápida de 100W
carga inalámbrica de 80W
Software MagicOS 9 basado en Android 15
Resistencia IP68/IP69

Xiaomi 15T Pro

Ficha técnica Xiaomi 15T Pro
Pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas
447 ppp
tasa de refresco de 144Hz
brillo máximo de 3,200 nits
HDR10+, Dolby Vision
protección Gorilla Glass 7i
Procesador MediaTek Dimensity 9400+
RAM 12GB
ROM 256GB/512GB/1TB
Cámara angular Light Fusion 900 de 50MP
telefoto X5 de 50MP
gran angular de 12MP
frontal de 32MP
Batería 5,500mAh
Carga rápida carga rápida de 90W
carga inalámbrica de 50W
Software HyperOS 3 basado en Android 16
Resistencia IP68
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

