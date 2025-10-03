- Hoy:
- Partidos de hoy
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
¿Hay celular más potente que el Xiaomi 17 Pro? Quizás no, pero estas son 5 opciones recomendables
El Xiaomi 17 Pro puso en aprietos a los topes de gama actuales, sin embargo, siguen siendo teléfonos espectaculares. Cualquier de los 5 es una gran opción.
No nos cabe duda que los nuevos Xiaomi 17 se convirtieron en la sensación en todo el mundo de la tecnología, no solo opacando a los iPhone 17, sino también al resto de fabricantes en el tope de gama.
Por ello, y pese a que el Xiaomi 17 Pro parece casi insuperable, en las siguientes líneas te vamos a mostrar 5 smartphones de gama alta que están en las capacidades de hacerle frente a este verdadero monstruo de la tecnología celular.
iPhone 17 Pro
|Ficha técnica
|iPhone 17 Pro
|Pantalla
|OLED Super Retina XDR de 6,3 pulgadas
resolución de 2,622 x 1,206 píxeles
tasa de refresco de 120Hz
406 ppp
|Procesador
|Apple A19 Pro
|RAM
|12GB
|ROM
|256GB/512GB/1TB
|Cámara
|principal de 48MP
gran angular de 48MP
teleobjetivo 4X de 48MP
frontal de 18MP
|Batería
|3,998mAh
|Carga rápida
|carga rápida de 40W
carga inalámbrica MagSafe de 25W
|Software
|iOS 26
|Resistencia
|IP68
Samsung S25 Ultra
|Ficha técnica
|Samsung S25 Ultra
|Pantalla
|AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas
resolución QuadHD+
tasa de refresco de 120Hz
protección Corning Gorilla Armor 2
|Procesador
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite
|RAM
|12GB
|ROM
|256GB/512GB/1TB
|Cámara
|principal de 200MP
zoom X5 de 50MP
zoom X3 de 10 MP
ultra gran angular de 50MP
frontal de 12MP
|Batería
|5,000mAh
|Carga rápida
|carga rápida de 45W
carga inalámbrica de 15W
|Software
|OneUI 7 basado en Android 15
|Resistencia
|IP68
Google Pixel 10 Pro
|Ficha técnica
|Google Pixel 10 Pro
|Pantalla
|OLED LTPO de 6,3 pulgadas
resolución de 2,856 x 1,280 píxeles
tasa de refresco de 120Hz
brillo máximo de 3,300 nits
protección Corning Gorilla Glass Victus 2
|Procesador
|Google Tensor G5
|RAM
|16GB
|ROM
|128GB/256GB/512GB/1TB
|Cámara
|principal de 50MP
gran angular de 48MP
telefoto X5 de 48MP
frontal 42MP
|Batería
|4,870mAh
|Carga rápida
|carga rápida de 30W
carga Qi2 de 15W
|Software
|Android 16
|Resistencia
|IP68
Honor Magic 7 Pro
|Ficha técnica
|Honor Magic 7 Pro
|Pantalla
|OLED LTPO de 6,8 pulgadas
resolución de 2,800 x 1,800 píxeles
tasa de refresco de 120Hz
brillo máximo de 5,000 nits
Dolby Vision, HDR
|Procesador
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite
|RAM
|12GB/16GB
|ROM
|256GB/512GB/1TB
|Cámara
|principal de 50MP
zoom óptico X3 de 200MP
ultra gran angular de 50MP
frontal de 50MP
|Batería
|5,270mAh
|Carga rápida
|carga rápida de 100W
carga inalámbrica de 80W
|Software
|MagicOS 9 basado en Android 15
|Resistencia
|IP68/IP69
Xiaomi 15T Pro
|Ficha técnica
|Xiaomi 15T Pro
|Pantalla
|AMOLED de 6,83 pulgadas
447 ppp
tasa de refresco de 144Hz
brillo máximo de 3,200 nits
HDR10+, Dolby Vision
protección Gorilla Glass 7i
|Procesador
|MediaTek Dimensity 9400+
|RAM
|12GB
|ROM
|256GB/512GB/1TB
|Cámara
|angular Light Fusion 900 de 50MP
telefoto X5 de 50MP
gran angular de 12MP
frontal de 32MP
|Batería
|5,500mAh
|Carga rápida
|carga rápida de 90W
carga inalámbrica de 50W
|Software
|HyperOS 3 basado en Android 16
|Resistencia
|IP68
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50