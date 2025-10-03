¿El Samsung S26 Ultra será mejor que el Xiaomi 17 Pro Max?: características, precio y fecha de lanzamiento

Todos tenían gran expectativa con la salida del iPhone 17 Pro Max a inicios de septiembre, pero nadie esperó que el Xiaomi 17 Pro Max eclipsar al buque insignia de Apple, por lo que muchos se preguntan si es que el Samsung S26 Ultra, programado para inicios de 2026, será capaz de sobrepasar a estos portentos tecnológicos.

Y es que, recientemente, se han filtrado imágenes, renders de lo que sería el aspecto del próximo tope de gama de la marca surcoreana donde vemos que mantendrá muchos de los parámetros establecidos por el S25 Ultra, pero, en los hechos, con muy pocas innovaciones.

¿Cómo será el Samsung S26 Ultra?

En un total de 4 imágenes, en la primera vemos la pantalla plana, a la vez de los biseles delgados, uniformes, con la esquinas de las pantallas más redondeadas que la generación pasada.

En la segunda, notamos los módulos de cámaras que, efectivamente, tendrían en diseño de por ejemplo, el Samsung A56, abarcando tres sensores, mientras que el cuarto y el flash fuera de este.

El Samsung S26 Ultra tendrá una pantalla plana con mucho biseles.

¿Cuáles serán las características del Samsung S26 Ultra?

En cuanto a las cámaras, se prevé que el Samsung S26 Ultra incluirá un lente principal de 200 megapíxeles, ultra gran angular de 50MP, zoom óptico X3 de 10 megapíxeles, otro zoom óptico X5 de 50 megapíxeles.

Asimismo, se prevé que su sistema operativo sería el Snapdragon 8 Elite Gen 5, pero no se descarta una variante del Exynos 2600, chip hecho por la propia Samsung. No menor es que su batería mantendría los 5,000mAh de potencia y con carga rápida de 60W.

De acuerdo a diversos rumores, el Samsung S26 Ultra contaría con una pantalla AMOLED de 6,9 pulgadas y gran calidad. Eso sí, con One UI 8.5 basado en Android 16 e integrado con Galaxy AI.

El módulo de cámaras del Samsung S26 Ultra se parecerá al del Samsung A56.

¿Cuándo se lanzará el Samsung S26 Ultra?

No tenemos fecha oficial del lanzamiento del Samsung S26 Ultra ni del resto de la familia Galaxy S26, pero, si tenemos en cuenta los antecedentes de los últimos gama alta del fabricantes surcoreano, entonces podemos deducir de que estos terminales verán la luz durante la segunda semana de enero de 2026.

¿Cuál será el precio del Samsung S26 Ultra?

Hasta el momento, no hay datos referentes a los costos del próximo Samsung S26 Ultra; sin embargo, y teniendo en cuenta los antecedentes, lo más probable es que sea lanzando con, por lo menos, un precio de US$ 1,299 dólares, que fue el monto de salida de la versión de 256GB del actual Galaxy S25 Ultra.