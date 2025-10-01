5 PODEROSAS RAZONES para comprar el Samsung A26: el celular con IA más barato del mundo

No hay duda de que los teléfonos Samsung son sinónimos de calidad, por lo que a nadie sorprende cuando lanzan terminales muy potentes en la gama alta, como es el caso de su actual familia, los Galaxy S25 que, pese a las pocas novedades respecto a generaciones pasadas, se mantiene como verdaderos portentos tecnológicos.

Sin embargo, y siguiendo esa línea, su gama media ha cobrado mucho prestigio en los últimos años, sobre todo este 2025, donde los surcoreanos los han potenciado con diversas funciones de inteligencia artificial, inclusive, para equipos económicos como es el caso del Samsung A26, el cual analizaremos hoy.

5 motivos para comprar el Samsung A26

Toma nota porque, a continuación, vamos a ver 5 motivos de peso para que te compres este 2025 el Galaxy A26 y disfrutes de todas sus bondades.

Grata experiencia en la pantalla

Aquí nos encontramos con un panel Super AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución FullHD+, además de una tasa de refresco de 120 hercios, que en su rango de precio sigue siendo no tan común como se podría pensar.

No menor es que cuenta con un brillo máximo de 800 nits que, claramente, está en desventaja a sus hermanos mayores en la gama media, pero también en la competencia; sin embargo, ello será de mucha ayuda mejorando tu experiencia en el consumo de contenido multimedia, las videollamadas e, inclusive, para los videojuegos.

Gran autonomía

De buenas a primera, el Samsung A26 nos presenta una batería amplia de 5,000 mAh para que te dure casi todo el día con uso intensivo. Además de esto, el dispositivo incluye una carga rápida de 25W que, si bien es cierto es que habríamos agradecido una de 33W como mínimo, sí sentirás que está cargado al 100 por ciento en menor tiempo a lo esperado.

Además, como una especie de paréntesis, el celular en mención trae algo que cada vez más se va perdiendo en los fabricantes: la inclusión de ranuras para tarjetas microSD y así expandir el almacenamiento del mismo.

Funciones IA

Al galope, las funciones IA más visibles están en el sistema de cámaras, principalmente en el estabilizador del lente principal de 50MP, a la vez de permitir que las tomas sean más nítidas como estables, aunque haya poca luz en el entorno.

Además, cuenta con la opción de borrado de objetos o Mis filtros, los cuales tienen la función de editar imágenes desde la galería sin recurrir a aplicaciones externas, muy útil si el smartphone se emplea para crear contenido.

También viene implementada Buscar con un círculo, con la que puedes hacer búsquedas con un simple gesto que se verá en la pantalla.

Actualizaciones y ecosistema

Pese a ser un dispositivo económico, el Samsung A26 viene con una promesa de parte de la compañía: 6 años de actualizaciones para los sistema de seguridad como para los software, algo poco usual en su rango de precio.

Precisamente, en cuanto al sistema operativo, al contar con OneUI 7 basado en Android 15, el A26 está muy bien integrado con el ecosistema Galaxy, es decir, que además de estar conectado con tablets, smartwatches, entre otros, también dispone de funciones como Quick Share o Samsung Health.

Resistencia y protección

El Samsung A26 incluye certificación IP67 ¿Qué quiere decir esto? que es impermeable al polvo, la humedad, pero también al agua, pudiendo ser sumergido sin temor a que este muestre signos de avería.

Por otro lado, también cuenta con Samsung Knox Vault, el cual se encarga de darnos protección para datos sensibles por medio de una solución basada en el hardware.

Samsung A26: ficha técnica