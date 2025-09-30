El Xiaomi 15T es increíble, pero el Samsung S24 FE no decepciona: buen precio, cámaras TOP y gran software

Este septiembre de 2025, Xiaomi se ha vuelto a ratificar como el rey absoluto de la gama alta económica con el lanzamiento del Xiaomi 15T y 15T Pro, pero Samsung no se queda atrás con la salida del Samsung S25 FE, el cual funciona bien, aunque no muestra muchos cambios del único e incomparable Galaxy S24 FE.

Se trata de un smartphone lanzado en 2024, pero sumamente potente en, prácticamente, todos sus apartados, por lo que hoy te recomendamos este celular que brilla en su pantalla, el desempeño de su procesador, a la vez de fotos con altísima calidad y muchas actualizaciones al mejor sistema operativo.

¿Qué hace tan especial al Samsung S24 FE en vez del S25 FE?

Debemos comenzar hablando de su pantalla, dado que el Samsung S24 FE posee un panal Dynamic AMOLED 2X, junto con resolución FullHD+, a la vez de amplísima tasa de refresco de 120 hercios, 385 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), en tanto que su brillo máximo llega a los 1,900 nits, en tanto que su resistencia al agua es IP68: lo puedes sumergir sin temor a averías.

Sus 213 gramos contienen el Exynos 2400e el cual, pese a que lo que se espera, va muy bien navegando por aplicaciones pesadas, lo mismo que con juegos con gráficos altos. Su RAM es de 8GB, mientras que el ROM o memoria interna viene en tres versiones: de 128GB, de 256GB y de 512GB.

Otro de los puntos fuertes del Samsung S24 FE es su triple cámara trasera, dado que tiene 50 megapíxeles en el lente principal, ultra gran angular de 12 megapíxeles, telefoto 3X de 8 megapíxeles y frontal de 10 megapíxeles.

En cuanto a la grabación de video, este celular dispone de resolución en 8K a 30fps, pero con mejores resultados en los 4K a 60fps, inclusive, con el sensor frontal, con los que obtendremos buenos resultados en cada clip.

Igual de importante es que el celular en mención nos trae OneUI 6.1 basado en Android 14 como sistema operativo, el cual ya cuenta con Galaxy AI, la inteligencia artificial de esta marca, así como una política de actualizaciones de 7 años para dar soporte al software como a los parches de seguridad.

La batería del Samsung S24 FE es de tan solo 4,700mAh que, de buenas a primeras, parece poco y lo es, pero a pesar de ello su potencia es buena, pero con un carga rápida que nos deja muchas dudas con sus 25W, a la vez de carga inalámbrica de 15W y carga inversa.

¿Cuál es el precio del Samsung S24 FE en 2025?

Si te ha gustado, y quieres una experiencia Samsung potente a buen precio, entonces estos son los costos actuales del Samsung S24 FE: