Por barato, con pantalla de calidad y cámaras PRO el Samsung A36 es un éxito de ventas

Este 2025, Samsung ha renovado su familia de gama media dotándolas de mejores prestaciones, entre ellas integrarlas con inteligencia artificial, inclusive en terminales con precios muy accesibles, como es el caso del Samsung A36, dispositivo que nos compete analizar HOY.

Características del Samsung A36

El Samsung A36 se vende así mismo por estar potenciado con funciones de inteligencia artificial, con Galaxy AI y Gemini de Google, inclusive con borrador de objetos/personas para las cámaras. Todo ello gracias a su sistema operativo OneUI 7 basado en Android 15, además de 6 años de actualizaciones para software como para parches de seguridad.

Con un peso de 195 gramos, este celular cuenta con pantalla Super AMOLEd de 6,7 pulgadas, a la vez de resolución FullHD+, tasa de refresco de 120 hercios, brillo máximo de 1,200 nits, protección anticaídas con Corning Gorilla Glass Victus y resistencia al agua con certificación IP67.

Samsung se encargó de darle mucho amor al rendimiento del Galaxy A36 dado que cuenta con el Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (gracias por no utilizar el Snapdragon 6 Gen 1), a la vez de RAM de 6GB y 8GB, así como memoria interna de 128GB y 256GB, por lo que tendrás mucho espacio para descargas.

Pese a ser un celular muy accesible en cuanto a precio, nos topamos con triple cámara trasera que hace bien las cosas, ya que su lente principal es de 50 megapíxeles con estabilización óptica, ultra gran angular de 8 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles y frontal de 12 megapíxeles.

En cuanto a la grabación de video, el Samsung A36 incluye resolución de 4K a 30fps, pero solo en la principal y la frontal.

El A36 mantiene los 5,000mAh de batería igual que su antecesor, pero dio un salto importante en la carga rápida, pues de 25W aumentó hasta los 45W, es decir, te tomará unos 55 minutos cargar al 100 por ciento el dispositivo.

Precio del Samsung A36

Si quiere un gama media económica, pero muy potente, entonces compra hoy el Samsung A36. Estos son sus precios: