¿Y Lima? La nueva opción de Conmebol para albergar la final de la Copa Sudamericana 2025

En las últimas semanas ha aumentado el riesgo de que Santa Cruz de la Sierra pierda la sede de la final de la Copa Sudamericana 2025, que se jugará el próximo 22 de noviembre, debido que se presentan graves retrasos en los trabajos en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera Costas y demás exigencias de Conmebol para la mencionada ciudad boliviana.

Una de las posibilidades que surgió hace algunos meses era que el ente rector podía trasladar el partido al Estadio Nacional de Lima, aunque en las últimas horas ha surgido otra ciudad importante de Sudamérica y que partiría con cierta ventaja: Santiago de Chile

La información fue difundida en el país sureño por el periodista Rodrigo Arellano a través de su cuenta de X. "El Estadio Nacional de Santiago ha sido mencionado en Conmebol como una alternativa fuerte para recibir la final de la Copa Sudamericana 2025 si es que el Ramón Tahuichi Aguilerano no logra completar sus mejoras. Es el 22 de noviembre".

Santiago podría ser sede de la final de la Sudamericana 2025.

En otro post, el hombre de prensa asegura que la razón por la que Conmebol decidiría llevar la final al país 'mapocho' es porque este tendrá toda la logística internacional tras albergar el Mundial Sub 20, que se desarrollará entre el 27 de setiembre y domingo 19 de octubre.

"Si Tahuinchi no llega, ellos están pensando en un país que vendrá con la logística de un Mundial. Sería una manera de reconstruir lazos con la Federación de Chile. Todo en desarrollo". agregó.

Estadio Nacional de Santiago, en Chile.

Estadio Nacional de Santiago tiene conciertos programados para esas fechas

Una situación que podría complicar la designación del Estadio Nacional de Santiago como sede de la final de la Copa Sudamericana 2025 es que justo el primer escenario deportivo de Chile tiene programados diferentes conciertos: Dua Lipa el 11 y 12 de noviembre, el 19 Oasis y el mismo 22 habrá show de Shakira.

Alianza Lima, el único club peruano en competencia en la Copa Sudamericana 2025

Tras dejar en el camino a Universidad Católica de Ecuador, Alianza Lima clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y es el único equipo peruano en competencia a nivel internacional durante este 2025. En las próximas horas se conocerá el próximo rival de los blanquiazules tras conocerse el fallo de la Conmebol sobre el caso Independiente vs. Universidad de Chile.

Lima será sede de la final de la Copa Libertadores 2025

Recordemos que Conmebol ya confirmó que la final de la Copa Libertadores 2025 se jugará en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes. El duelo está programado para el 27 de noviembre y de momento no corre ningún riesgo de desarrollarse en Lima, a diferencia de Santa Cruz.