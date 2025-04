Exnovia de Grimaldo, Marcela Soto, le da 'Me gusta' a singular comentario sobre jugador: "Ahora es un NN"

En el 2023, Joao Grimaldo oficializó su relación con Marcela Soto, ambos se mostraban muy enamorados y las muestras de amor no faltaban. Luego de unos meses, la pareja se separó por razones que hasta el momento no se conocen de manera pública, pero los usuarios que seguían este romance no dudan en especular mediante las redes sociales.