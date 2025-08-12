¿Se va? Ian Wisdom impacta tras revelar que se contactó con integrante de club de Argentina

Sporting Cristal sigue con una buena racha en el Torneo Clausura 2025. El último domingo, los celestes impusieron su jerarquía en el Estadio Alberto Gallardo y lograron quedarse con un triunfo por la mínima diferencia ante Melgar de Arequipa por la fecha 5 de la Liga 1. El joven volante Ian Wisdom fue el héroe para el equipo de Paulo Autuori tras anotar un golazo.

Ian Wisdom tuvo contacto con integrante de club argentino

Bajo esa premisa, en una reciente entrevista con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Deportes, el mediocampista de 19 años habló de este gran momento que vive el conjunto cervecero. De manera que, sorprendió al señalar que tras la victoria por 1-0 frente al 'Dominó', recibió el llamado del exfutbolista Jorge Cazulo quien trabaja como asistente técnico en Defensa y Justicia de Argentina.

Ian Wisdom marcó en el triunfo de Cristal ante Melgar en el Gallardo

En sus declaraciones del último lunes, la 'joya' celeste no dudó en resaltar al 'Piki' Cazulo, quien lo promovió a la reserva del cuadro de La Florida. Además, indicó que su confianza fue clave para que siga creciendo a nivel profesional.

"Le tengo mucho cariño porque él es el entrenador que me subió a reserva y creo que él es de los técnicos que más confianza me ha dado y me ha enseñado en toda mi carrera. Ayer me llamó después del partido para felicitarnos a todo el equipo. Para mi es un honor que hagan esas comparaciones pero estoy muy feliz", sostuvo.

Jorge Cazulo es asistente técnico en Defensa y Justicia

"Me felicitó por como había estado jugando y como estaba jugando todo el equipo porque siente que cada vez estoy con una mayor confianza para enfrentar cada partido y también me da consejo en que cosas debo mejorar", agregó.

Ian Wisdom resaltó la labor de Paulo Autuori en Sporting Cristal

De otro lado, el futbolista Ian Wisdom se refirió a la labor del actual estratega brasileño, Paulo Autuori. En tal sentido, no dudó en destacar su buena comunicación con todo el plantel, asimismo, volvió a hacer énfasis en la confianza que les brinda el DT para sacar su mejor versión.

"Desde que el profesor llegó se comunicó con todo el equipo y empezó con los jugadores menores de la cantera y nos dijo que la confianza ya estaba en nosotros que dependiendo como estemos entrenando él nos iba a poner en los partidos y viendo como respondamos en la cancha es que él iba a seguir confiando en nosotros, la confianza nos la ha dado desde el primer minuto", sentenció.