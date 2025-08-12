Club Remo de Brasil rompe su silencio y anuncia salida de Felipe Vizeu tras rumores con Cristal

Todo se va encaminando al anuncio oficial de Felipe Vizeu como nuevo delantero de Sporting Cristal para la temporada 2025. El atacante de 28 años acaba de ser despedido formalmente de su Club Remo tras llegar a un acuerdo para rescindir el contrato. De esta manera, el delantero brasileño tiene la vía libre para ser presentado en tienda del Rímac.

A través de las redes sociales de Remo, se confirmó todo lo mencionado en las últimas horas por parte de la prensa brasileña. El jugador comenzó a acordar su desvinculación con el elenco de la Serie B y ahora enrumba a un nuevo destino llamado Sporting Cristal.

"El Clube do Remo informa que el delantero Felipe Vizeu no forma más parte de la plantilla azulina para lo que resta de la Serie B del Campeonato Brasileño. El jugador firmó la rescisión de común acuerdo. Vizeu llegó esta temporada al Remo, donde disputó 26 partidos, marcó tres goles y dio dos asistencias. Le deseamos éxito en sus próximos retos profesionales", informó el elenco brasileño.

Club Remo anuncia salida de Felipe Vizeu tras ser vinculado a Sporting Cristal.

Felipe Vizeu se pronunció tras salida de Remo

El delantero que llegará a Sporting Cristal no tardó en pronunciarse en redes sociales y dejar en claro su sentir por salida de Remo a estas alturas de la temporada.

"A veces todo sale mal, pero poco después suceden cosas maravillosas que nunca hubieran sucedido si todo hubiera salido bien, recuerda que: Para todo hay un tiempo oportuno, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Gratitud por todo mi Dios", publicó en una storie de Instagram.

