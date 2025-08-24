Carlos Zambrano y una dura falta en el Universitario vs Alianza Lima. | GolPerú | Composición: Líbero

Carlos Zambrano mandó al suelo a Jairo Concha con fuerte falta y se salvó de la roja - VIDEO

¡Dura entrada! Carlos Zambrano fue con todo sobre Jairo Concha, su excompañero de Alianza Lima, y fue amonestado con tarjeta amarilla en el clásico.