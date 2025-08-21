¿Se pierde el clásico? Zambrano reveló si quedó lesionado tras duelo ante U. Católica: "Grave..."

Alianza Lima superó por un marcador global de 4-1 a Universidad Católica de Ecuador en los octavos de final de la Conmebol Sudamericana 2025 y puso su nombre en la otra llave de la competencia internacional. Carlos Zambrano, referente en la zaga del elenco íntimo habló tras el triunfo en el Olímpico Atahualpa de Quito, y fue categórico al referirse a su cambio. ¿Juega ante Universitario?

Carlos Zambrano reveló si podrá jugar el clásico ante la 'U' en el Estadio Monumental

En una reciente entrevista con DSports, el popular 'Káiser' fue consultado respecto a por qué pidió su sustitución en la parte final del compromiso. Bajo esa premisa, Zambrano descartó que se encuentre lesionado y relató que todo sucedió principalmente por un tema de jugar en la altura de Quito.

"No es nada grave (sobre su cambio). Todo bien, calculé el tiempo hasta cuánto podía dar. Era necesario para dar un respiro en la defensa. Soy consciente que cuesta y más en la altura", manifestó el experimentado defensa. Con ello, se reafirma que el zaguero nacional está totalmente apto, con miras al clásico de este fin de semana frente a la 'U' por el Torneo Clausura 2025.

Así también, el futbolista de Alianza Lima habló sobre las ausencias que tuvo el plantel ante el 'Camaratta' y dejó una especial dedicatoria para Erick Noriega quien fichará por Gremio de Brasil. "Las lesiones son parte del fútbol. Hoy (ayer) extrañamos a Paolo, al 'Chino' que ya se fue, este triunfo va para él. Al mismo tiempo, agradecer a la hinchada que vino, es lindo recibir el apoyo de su gente. Están más ilusionados que nosotros", añadió.

Por otra parte, el defensa peruano fue sincero al hablar sobre el gran presente que vive al club tanto a nivel local e internacional. "La obligación la pone la gente, nosotros veníamos trabajando humildemente. Todos los partidos son complicados, en estas instancias, no hay favoritos. Supimos mantener la presión de ellos y logramos un buen resultado", sostuvo.

Carlos Zambrano se pronunció previo al clásico ante Universitario

Finalmente, Carlos Zambrano no se guardó nada al hablar sobre el clásico de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 ante Universitario. Sobre ello, pidió que sea un "lindo espectáculo deportivo".

"La seguidilla de partidos a veces cuesta. Como lo dije, la 'U' es un gran rival, tiene un plantel amplio y lo importante es que sea un lindo espectáculo tanto fuera y dentro de la cancha", sentenció el 'Káiser'.