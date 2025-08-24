Directivo de Alianza mostró su postura sobre el caso de Independiente y U de Chile: "Si..."

Tras haber clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, Alianza Lima sigue sin conocer a su rival en esta instancia debido a que la llave entre U de Chile e Independiente de Avellaneda se cancecló por disturbios y agresiones entre los hinchas en las tribunas del Estadio Libertadores de América, ubicado en Argentina. Ante ello, el presidente de los blanquiazules, Jorge Zúñiga, se pronunció con un firme comentario.

Como sabemos, han pasado varios días desde que se dio el incidente por los octavos de final del campeonato continental y la Conmebol está a la espera de que ambas instituciones deportivas hagan sus descargos, para así determinar qué sucederá con ellos a nivel internacional. Existe la posibilidad incluso que el cuadro de Matute avance directamente a las semifinales, donde esperará rival entre Lanús y Fluminense, pero esto no es del agrado de su directivo.

Según Jorge Zúñiga, el desea que Alianza Lima juegue los cuartos de final como se tenía previsto y logre clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana en cancha. Sin embargo, pese a que quiere obtener su cupo como es debido, reconoció que sería un error por parte de la máxima entidad del fútbol en nuestro continente permitir que la Universidad de Chile quede impune y siga en competencia.

"El horizonte es complejo, porque en primer lugar se inicia un expediente donde la Conmebol va a hacer su investigación y luego le da a los dos clubes cinco días para que hagan sus descargos, y luego emite un fallo", indicó el presidente del cuadro blanquiazul en diálogo con Willax TV. De momento, el elenco de La Victoria se encuentr a la espera de la resolución internacional.

Alianza Lima clasificó a cuartos de final tras vencer a la U Católica.

Alianza Lima tiene fechas para jugar cuartos de final

Al parecer, Alianza Lima deberá afrontar de todas formas los cuartos de final debido a que la Conmebol informó mediante un comunicado las fechas en las que chocará con su rival. El duelo de ida se jugará en Matute el jueves 18 de septiembre a las 19.30 horas, mientras que el de vuelta será el 25 del mismo mes (también a las 19.30 horas de Perú) y todavía no se conoce si será en Santiago o Avellaneda.