Alianza Lima dejó potente mensaje sobre el clásico contra Universitario: "En cualquier..."
¡Calienta el clásico! Alianza Lima sorprendió con inesperada imagen sobre el Estadio Monumental a horas del partido frente a Universitario.
Este domingo, Universitario y Alianza Lima protagonizan una nueva edición del clásico del fútbol peruano, válido por la fecha 7 del Torneo Clausura. El encuentro a disputarse en el Estadio Monumental U Marathon genera mucha expectativa en los hinchas, quienes se llevaron una sorpresa recientemente.
Y es que el club blanquiazul llamó tremendamente la atención a pocas horas del partido que podría definir muchas cosas en la cima de la tabla de posiciones, pues ambos son candidatos a quedarse con el título de la segunda parte de temporada. Asimismo, los recientes resultados en sus respectivos compromisos internacionales los llenan de confianza.
Alianza Lima captó la atención de los hinchas sobre el partido ante Universitario
De acuerdo a sus recientes publicaciones vía redes sociales, Alianza Lima no dudó en difundir una gráfica del popular ‘Gallo Negro’ agarrando la bandera blanquiazul sobre el cerro que está cerca al recinto deportivo del conjunto crema. Con un potente mensaje no dudó en ‘calentar’ el clásico.
“En cualquier cancha, en cualquier lugar… La bandera blanquiazul siempre flamea más alto. ¡Arriba Alianza toda la vida!”, se lee en dicha publicación que mostró el conjunto ‘íntimo’. Como se recuerda, este segundo clásico del año a jugarse en la casa de la ‘U’ será únicamente con hinchada local.La publicación de Alianza Lima en redes sociales
De lograr un triunfo, Universitario de Deportes podría dar un paso importante en sus aspiraciones de conquistar el título de la temporada, mientras que la victoria para los dirigidos por Néstor Gorosito les sería de mucha ayuda para ubicarse en los primeros lugares de la tabla de posiciones.
¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima?
A continuación, te presentamos los horarios en los distintos países para que no te pierdas el Universitario vs Alianza Lima, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura:
- México y Costa Rica: 16.30 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 17.30 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 18.30 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 19.30 horas
