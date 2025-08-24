0
Real Madrid - Real Oviedo EN VIVO HOY por LaLiga
Universitario vs Alianza Lima HOY: hora y dónde ver el clásico 2025

Alianza Lima dejó potente mensaje sobre el clásico contra Universitario: "En cualquier..."

¡Calienta el clásico! Alianza Lima sorprendió con inesperada imagen sobre el Estadio Monumental a horas del partido frente a Universitario.

Erickson Acuña
Alianza Lima y una llamativa publicación previo al partido ante Universitario.
Alianza Lima y una llamativa publicación previo al partido ante Universitario.
Este domingo, Universitario y Alianza Lima protagonizan una nueva edición del clásico del fútbol peruano, válido por la fecha 7 del Torneo Clausura. El encuentro a disputarse en el Estadio Monumental U Marathon genera mucha expectativa en los hinchas, quienes se llevaron una sorpresa recientemente. 

Jorge Fossati tomó decisión sobre los fichajes de Universitario, Jesús Castillo y Anderson Santamaría.

PUEDES VER: Jorge Fossati tomó firme medida con Jesús Castillo y Anderson Santamaría para el Universitario vs Alianza

Y es que el club blanquiazul llamó tremendamente la atención a pocas horas del partido que podría definir muchas cosas en la cima de la tabla de posiciones, pues ambos son candidatos a quedarse con el título de la segunda parte de temporada. Asimismo, los recientes resultados en sus respectivos compromisos internacionales los llenan de confianza. 

Alianza Lima captó la atención de los hinchas sobre el partido ante Universitario 

De acuerdo a sus recientes publicaciones vía redes sociales, Alianza Lima no dudó en difundir una gráfica del popular ‘Gallo Negro’ agarrando la bandera blanquiazul sobre el cerro que está cerca al recinto deportivo del conjunto crema. Con un potente mensaje no dudó en ‘calentar’ el clásico.

“En cualquier cancha, en cualquier lugar… La bandera blanquiazul siempre flamea más alto. ¡Arriba Alianza toda la vida!”, se lee en dicha publicación que mostró el conjunto ‘íntimo’. Como se recuerda, este segundo clásico del año a jugarse en la casa de la ‘U’ será únicamente con hinchada local.

La publicación de Alianza Lima en redes sociales

De lograr un triunfo, Universitario de Deportes podría dar un paso importante en sus aspiraciones de conquistar el título de la temporada, mientras que la victoria para los dirigidos por Néstor Gorosito les sería de mucha ayuda para ubicarse en los primeros lugares de la tabla de posiciones. 

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima?

A continuación, te presentamos los horarios en los distintos países para que no te pierdas el Universitario vs Alianza Lima, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura:

  • México y Costa Rica: 16.30 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 17.30 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 18.30 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 19.30 horas

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

