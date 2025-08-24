Conmebol elogió a figura de Alianza Lima a horas del clásico ante Universitario: "Siempre..."

Faltan pocas horas para poder vivir el enfrentamiento entre Universitario vs Alianza Lima por el clásico del fútbol peruano. Este duelo de alto impacto es el más importante de la jornada 7 del Torneo Clausura 2025 y podría ser crucial al momento de definir la pelea por el título. En la previa, la Conmebol sorprendió al rendirse ante un titular del elenco blanquiazul.

Mediante su cuenta oficial, la Conmebol Sudamericana sorprendió a los hinchas blanquiazules al destacar a una pieza clave en el esquema de Néstor Gorosito y uno de los mejores jugadores de Alianza Lima en las últimas semanas: Guillermo Viscarra.

El ente sudamericano compartió un video resaltando una de las atajadas de 'Billy' durante el partido de vuelta ante Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final del torneo continental y destacó su gran seguridad bajo los tres palos.

"Las manos siempre seguras de Billy Viscarra en Alianza Lima", publicó la cuenta oficial de la Conmebol Sudamericana en 'X', generando entusiasmo entre los hinchas de cara al clásico ante Universitario.

Números de Guillermo Viscarra en Alianza Lima

Los elogios del ente rector del fútbol sudamericano se deben a la destacada actuación que tuvo el arquero boliviano en toda la llave de los octavos de final, siendo una pieza clave, manteniendo su valla invicta en la ida y siendo clave para evitar que el 'Trencito azul' pueda poner en riesgo su clasificación.

Guillermo Viscarra es una de las figuras de Alianza Lima en la temporada.

Guillermo Viscarra ha ido de menos a más a lo largo de la temporada, donde se ha consolidado como titular jugando 35 partidos en esta temporada y dejando su valla invicta en 13 oportunidades, además solo ha concedido 31 goles.

Guillermo Viscarra: ¿En qué equipos ha jugado?