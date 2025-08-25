Gareca reveló el fuerte motivo para excluir a Claudio Pizarro del Mundial 2018: "Fue un..."

Ricardo Gareca es uno de los entrenadores más queridos en la historia de la selección peruana, al ser el técnico que logró la ansiada clasificación a una Copa del Mundo después de 36 años. Sin embargo, aquel histórico momento no solo significó alegría para el ‘Tigre’, sino también una de las decisiones más difíciles de su carrera: dejar fuera a Claudio Pizarro de la lista final para Rusia 2018.

En ese sentido, el ex técnico de la ‘Bicolor’ se refirió a este episodio y sorprendió a los hinchas al revelar los verdaderos motivos que lo llevaron a tomar aquella determinación, poniendo fin a las especulaciones y a la polémica que se mantuvo durante años.

¿Por qué Ricardo Gareca dejó fuera del Mundial a Claudio Pizarro?

Durante la última emisión del programa 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el ‘Tigre’ Gareca fue consultado sobre la dificultad que implicó armar la lista de convocados para Rusia 2018. El técnico argentino reconoció que fue especialmente complicado dejar fuera a un delantero histórico como Claudio Pizarro y optar en su lugar por Raúl Ruidíaz.

"¿Fue muy dificil hacer la lista para el Mundial?", le preguntaron. “Sí (fue difícil) porque te toca dejar a algunos muchachos. Imagínate dejar a Claudio Pizarro fuera. Estábamos entre lo que nos dio Raúl (Ruidíaz), que fue importante con el grupo, y lo que nos podía dar Claudio con la historia que tiene. Son decisiones complicadas”, respondió.

Video: Enfocados

En la misma línea, Ricardo Gareca reveló que nunca llegó a comunicarle personalmente la noticia al ‘Bombardero’, y explicó que su decisión estuvo motivada por darle continuidad a los jugadores que lo acompañaron en la etapa final de su proceso.

“Había muchachos a los que tuve que decirles que no, y se los dije en la cara. A Claudio no, porque fue un momento en el que tuvimos que tomar decisiones, y él con sus declaraciones se veía fuera. Nos inclinamos por los muchachos que estuvieron hasta el último momento”, aseveró.

Ricardo Gareca reveló como se dio su salida de la selección peruana

Asimismo, otra de las revelaciones más importantes de Ricardo Gareca fue cuando narró cómo se dio por finalizado su ciclo con la selección peruana. El técnico argentino afirmó que fue él mismo quien decidió poner fin a las negociaciones debido a las formas que tuvo Agustín Lozano.

“No se dieron las formas, yo hablaba con (Agustín) Lozano y él tenía intención de que yo continuara, pero la prensa hablaba todo lo que en definitiva terminó sucediendo, y yo nunca me hice eco de la prensa, yo me hacía eco de lo que me hablaba el presidente, pero terminó cuando se sentó mi abogado con mi hijo mayor a hablar. Lozano derivó a otra gente a hablar de la renovación y directamente establecieron condiciones, precisamente todo lo que hablaba la prensa, entonces no me gustaron la formas y di por terminada las negociaciones”, indicó.