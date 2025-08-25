Gary Medel anunció su retiro de Chile con dardo para Gareca: "La Roja no es para cualquiera"

El histórico y polémico futbolista Gary Medel confirmó su retiro definitivo de la selección chilena. El ‘Pitbull’, uno de los referentes de la llamada 'generación dorada', decidió dar un paso al costado tras no ser considerado por Ricardo Gareca en la actual Eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

“La Roja no es para cualquiera”, lanzó Medel en un contundente mensaje que dejó entrever su malestar con la gestión del técnico argentino. La frase encendió la polémica en Chile, pues el futbolista de 37 años fue pieza clave en los títulos de Copa América 2015 y 2016, además de disputar varios procesos clasificatorios.

En entrevista con La Tercera, el exjugador de Boca Juniors, Inter de Milán y Sevilla anunció que no seguirá luciendo los colores de la 'Roja' y que cede el paso a los nuevos valores del país del sur para que tomen la posta en las próximas fechas decisivas que se avecinan.

Gary Medel se despide de la selección de Chile.

“He decidido dar un paso al costado en la selección chilena. Entrego mi gratitud a mis compañeros, hinchas y entrenadores que me acompañaron en este camino… No. Cero chance (de volver). Es el turno de las nuevas generaciones. El más grande debe tener 30 años. Es el momento de los jóvenes. Tienen varios partidos para ir puliéndose”, expresó.

En cuanto a la posibilidad de despedirse de la selección de Chile, Gary Medel sostuvo su desacuerdo con la decisión de Ricardo Gareca, al marginarlo de la lista de convocados durante su periodo como entrenador.

"Pensé que podía haber estado. No como titular, pero sí para aportar con la experiencia y la jerarquía. Siempre es importante tener en la selección a jugadores con mayor trayectoria, para enseñar y explicar cómo se siente estar en la selección" y finalmente añadió "La Roja no es para cualquiera y se ve demostrado en el día a día y en cada partido. Me dolió un poquito, pero es parte de. Cada cuerpo técnico decide quién está".