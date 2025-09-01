- Hoy:
Selección peruana y las 3 bajas de peso para enfrentar a Uruguay por las Eliminatorias
La selección peruana enfrentará a Uruguay este jueves por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. La 'Bicolor' tendrá que afrontar este duelo con 3 grandes ausencias en su once.
La selección peruana ya se encuentra en Montevideo donde finiquita los detalles para poder enfrentar Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Para este duelo el DT Óscar Ibáñez buscará mandar su mejor oncena y conseguir un tirunfo que le permita seguir soñando con alcanzar el repechaje. No obstante, tendrán que hacerle frente a tres destacas ausencias en su esquema.
Las bajas de la selección peruana para enfrentar a Uruguay
El elenco comandado por Ibáñez sabe que no hay margen de error, por lo que saldrán con todo en busca de los tres puntos. Sin embargo, tendrán que afrontar este duelo sin tres destacadas figuras y potenciales titulares. Se trata de: Renato Tapia, Álex Valera y Edison Flores.
Los atacantes de Universitario fueron considerado en la lista de convocados, aunque lastimosamente luego de asistir a la primera práctica se confirmó que no podían continuar por lesión. Debido a ello, fueron excluidos de la concentración.
Por su parte, Renato Tapia tampoco podrá ser considerado para el partido ante Uruguay. No obstante, esto no se trata de algún tipo de lesión, sino que el volante deberá cumplir con su fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.Edison Flores, Renato Tapia y Álex Valera no jugarán ante Uruguay.
La ausencia de estos jugadores representa un duro golpe para el esquema de la 'Bicolor', pues cada uno de ellos se perfilaba para poder titular en Montevideo y eran esenciales para poder lograr la hazaña. Ahora, Óscar Ibáñez deberá buscar a sus reemplazos y buscar la victoria.
¿Cómo llega la selección peruana al partido ante Uruguay?
La 'Blanquirroja' buscará lograr un milagro para poder conseguir un lugar en el repechaje. Si bien, matemáticamente aún tienen posibilidades, no dependen de si mismos. Por lo que deberán buscar la victoria a como de lugar y esperar que otros resultados los beneficien. Cabe destacar que, en favor de la selección, uno de los dos rivales que venció en esta Eliminatoria fue Uruguay.
Sin embargo, pese a estar prácticamente eliminados, también es una gran oportunidad para ver a los jóvenes valores, pesando en lo que será el siguiente proceso clasificatorio. Además, el combinado patrio tiene la obligación de cerrar de la mejor manera la Eliminatoria.
