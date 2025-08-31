- Hoy:
Alianza Lima ganó 3-1 de visita, pero Universitario continúa como líder del campeonato
Alianza Lima sorprende con importante victoria, pero no le alcanza para superar a Universitario de Deportes que se encuentra como líder de la Liga.
Alianza Lima sigue buscando salir campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 y a la vez viene destacando en la Liga Peruana de Vóley, Liga Femenina y en la Liga 3, en donde consiguió una importante victoria que lo acerca cada vez más a las posibilidades de clasificar a la etapa final de esta competición.
Alianza Lima venció 3-1 a Deportivo Lute por Liga 3
Alianza Lima venció 3-1 a Deportivo Lute en la fecha 3 de la fase final de la Liga 3. Con esta primera victoria, el equipo blanquiazul se afianza en la búsqueda de avanzar a la siguiente ronda.
Los goles del equipo blanquiazul fueron marcados por Said Peralta, Braidy Paz y David Chury en el Estadio Municipal de la Juventud de Chongoyape. En cuanto al equipo local, el único gol fue anotado por William Huancas.Alianza Lima venció 3-1 a Deportivo Lute por Liga 3.
Con este triunfo, Alianza Lima se ilusiona con clasificar a la siguiente ronda de la Liga 3 al ubicarse ahora en el segundo lugar de la tabla de posiciones, que comparte con Universitario de Deportes, Juventus de Huamachuco y Deportivo Lute.
Alianza tiene 4 puntos, mientras que Universitario tiene 9 en el grupo B de la fase final de la Liga 3. Si el cuadro íntimo logra ubicarse dentro de los dos primeros puestos, se clasificará a la siguiente ronda.
Tabla de posiciones del Grupo B de la Liga 3
|Grupo B
|PJ
|PUNTOS
|1. Universitario de Deportes
|3
|9
|2. Alianza Lima
|3
|4
|3. Juventus de Huamachuco
|3
|4
|4. Deportivo Lute
|3
|3
Próximos partidos del Grupo B de la Liga 3
- Universitario de Deportes - Deportivo Lute
- Alianza Lima - Juventus de Huamachuco
