0

Alianza Lima ganó 3-1 de visita, pero Universitario continúa como líder del campeonato

Alianza Lima sorprende con importante victoria, pero no le alcanza para superar a Universitario de Deportes que se encuentra como líder de la Liga.

Luis Blancas
Alianza Lima ganó 3-1, pero Universitario sigue siendo líder de la Liga
Alianza Lima ganó 3-1, pero Universitario sigue siendo líder de la Liga | Composición: Líbero
Alianza Lima sigue buscando salir campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 y a la vez viene destacando en la Liga Peruana de Vóley, Liga Femenina y en la Liga 3, en donde consiguió una importante victoria que lo acerca cada vez más a las posibilidades de clasificar a la etapa final de esta competición.

Alianza Lima venció 3-1 a Deportivo Lute por Liga 3

Alianza Lima venció 3-1 a Deportivo Lute en la fecha 3 de la fase final de la Liga 3. Con esta primera victoria, el equipo blanquiazul se afianza en la búsqueda de avanzar a la siguiente ronda.

Los goles del equipo blanquiazul fueron marcados por Said Peralta, Braidy Paz y David Chury en el Estadio Municipal de la Juventud de Chongoyape. En cuanto al equipo local, el único gol fue anotado por William Huancas.

Alianza Lima venció 3-1 a Deportivo Lute por Liga 3.

Con este triunfo, Alianza Lima se ilusiona con clasificar a la siguiente ronda de la Liga 3 al ubicarse ahora en el segundo lugar de la tabla de posiciones, que comparte con Universitario de Deportes, Juventus de Huamachuco y Deportivo Lute.

Alianza tiene 4 puntos, mientras que Universitario tiene 9 en el grupo B de la fase final de la Liga 3. Si el cuadro íntimo logra ubicarse dentro de los dos primeros puestos, se clasificará a la siguiente ronda.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Liga 3

Grupo BPJPUNTOS
1. Universitario de Deportes39
2. Alianza Lima34
3. Juventus de Huamachuco34
4. Deportivo Lute33

Próximos partidos del Grupo B de la Liga 3

  • Universitario de Deportes - Deportivo Lute
  • Alianza Lima - Juventus de Huamachuco

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

