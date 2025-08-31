Alianza Lima ganó 3-1 de visita, pero Universitario continúa como líder del campeonato

Alianza Lima sigue buscando salir campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 y a la vez viene destacando en la Liga Peruana de Vóley, Liga Femenina y en la Liga 3, en donde consiguió una importante victoria que lo acerca cada vez más a las posibilidades de clasificar a la etapa final de esta competición.

Alianza Lima venció 3-1 a Deportivo Lute por Liga 3

Alianza Lima venció 3-1 a Deportivo Lute en la fecha 3 de la fase final de la Liga 3. Con esta primera victoria, el equipo blanquiazul se afianza en la búsqueda de avanzar a la siguiente ronda.

Los goles del equipo blanquiazul fueron marcados por Said Peralta, Braidy Paz y David Chury en el Estadio Municipal de la Juventud de Chongoyape. En cuanto al equipo local, el único gol fue anotado por William Huancas.

Con este triunfo, Alianza Lima se ilusiona con clasificar a la siguiente ronda de la Liga 3 al ubicarse ahora en el segundo lugar de la tabla de posiciones, que comparte con Universitario de Deportes, Juventus de Huamachuco y Deportivo Lute.

Alianza tiene 4 puntos, mientras que Universitario tiene 9 en el grupo B de la fase final de la Liga 3. Si el cuadro íntimo logra ubicarse dentro de los dos primeros puestos, se clasificará a la siguiente ronda.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Liga 3

Grupo B PJ PUNTOS 1. Universitario de Deportes 3 9 2. Alianza Lima 3 4 3. Juventus de Huamachuco 3 4 4. Deportivo Lute 3 3

Próximos partidos del Grupo B de la Liga 3