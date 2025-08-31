Confirman que Alianza Lima jugará partido clave en plena Eliminatorias 2026: ¿Contra quién?

El Torneo Clausura de la Liga 1 se encuentra pausado debido a que la selección peruana disputará la última fecha doble de las Eliminatorias Conmebol 2026. Esto significa descanso para los planteles del fútbol nacional, como por ejemplo Alianza Lima; sin embargo, los hinchas blanquiazules de todas formas estarán la expectativa debido a que su club sí jugará un compromiso trascendental por el campeonato incaico.

Vale resaltar que no hablamos del primer equipo íntimo, sino del que se encuentra disputando la Liga 3 del Perú y que recientemente derrotó 3-1 a Deportivo Lute en condición de visitante, metiéndose así en la lucha por clasificar a los cuartos de final. Recordemos que este torneo asegura un cupo a la Liga 2, Segunda División, para la próxima temporada.

Bajo lo anterior mencionado, Alianza Lima chocará el próximo lunes 8 de septiembre con Juventus FC en el Estadio hugo Sotil Yerén y desde las 15.00 horas. Por ello, pese a que las Eliminatorias 2026 estarán en juego, esto no afectará al cuadro blanquiazul debido a que la selección peruana no convocó a ninguno de los futbolistas que militan en la Tercera División.

Recordemos que los íntimos se ubican en la segunda casilla del Grupo B de la Fase Final con 4 puntos, y solo por detrás de Universitario de Deportes que posee 9 unidades. Los dos primeros de cada zona clasifican directamente a los cuartos de final de la Liga 3, por lo que los 'compadres' están cada vez más cerca de conseguirlo.

Alianza Lima y Universitario compiten en la Liga 3.

Fixture restante de Alianza Lima en la Liga 3

A los blanquiazules le quedan dos partidos en condición de local y uno de visita, aunque este último se trata del clásico. A continuación te dejamos el fixture restante de la Fase Final: