Periodista brasileño se rindió ante Noriega y dio rotundo calificativo a su debut en Gremio: "Un..."

¡La gran figura! El ex Alianza Lima, Erick Noriega hizo su debut oficial con Gremio de Porto Alegre en el empate 1-1 frente a Flamengo, correspondiente a la fecha 22 del Brasileirao 2025. El Estadio Maracaná fue testigo del gran performance que tuvo el zaguero peruano, quien jugó de titular.

Periodista brasileño elogió el debut de Erick Noriega con Gremio

La reacciones por su destacado estreno con la camiseta del 'Tricolor Gaúcho' no se hicieron esperar, y desde Brasil, el periodista Kaliel Dorneles, quedó totalmente rendido ante el nivel que mostró el talentoso futbolista. En esa línea, calificó su debut como "Excelente".

"Debut excelente de Erick noriega con el Gremio. ¡En su primer partido enfrentó a Flamengo y lo hizo muy bien", señaló el comunicador, a través de una publicación que compartió en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Al respecto, el periodista deportivo también decidió resaltar todas las cualidades que vio sobre Noriega en defensa, a tal punto de aplaudir su jugada, previa al tanto del 'Tricolor', "Firme en la marca, buen posicionamiento y lectura del juego. Su actuación fue coronada. con un gran pase para el penalti", acotó.

Erick Noriega y sus números en su estreno con Gremio

Erick Noriega disputó los 90 minutos en la igualdad de Gremio contra Flamengo por el Brasileirao 2025. Según reportes de Sofascore, el también volante registró un 77% de precisión, tuvo 3 duelos ganados, 13 despejes, y hasta 5 disparos bloqueados.

Erick Noriega debutó oficialmente con Gremio de Porto Alegre

Valor en el mercado de Erick Noriega

Transfermarkt, portal especializado en la venta de futbolistas en todo el mundo, refiere que en la actualidad, Erick Noriega se cotiza en 1.40 millones de euros. Esta cifra es la más alta que ostenta en su trayectoria profesional.