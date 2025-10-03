- Hoy:
Suena como el gran fichaje de Alianza Lima para el 2026 y ahora es noticia por escupir a su rival
Empezó a sonar como el gran fichaje de Alianza Lima para la temporada 2026, pero ahora, el jugador es noticia por escupir a su rival en importante partido.
En los últimos días, en el programa Mano a Mano señalaron que Alianza Lima piensa en Adrián 'Rocky' Balboa como un posible refuerzo para la temporada 2026. Incluso, puntualizaron que ya se han comunicado con el entorno del atacante de Racing.
Perú lo tiene en sus planes, pero fue convocado por selección que clasificó al Mundial 2026
Ahora, Balboa es noticia en Argentina por un 'escándalo'. En el partido entre Racing contra River Plate por la Copa Argentina, el delantero escupió a Marcos Acuña.
El atacante fue a buscar directamente al lateral de River Plate y le escupió en la cara. Las delegaciones de ambos equipos empezaron a reclamar, incluso Marcelo Gallardo se molestó con el cuerpo técnico de la 'Academia'.
En ESPN F12, Tomás Dávila indicó que el delantero de Racing cerró sus redes sociales y emitirá un comunicado para pedir disculpas por su reprochable actitud.
Según el reglamento del torneo argentino, Balboa se expone a tres partidos o más de sanción por escupir a Acuña. En TyC Sports explicaron que en caso de que la sanción sean menos de 4 duelos, deberá cumplirlos únicamente en la Copa Argentina.
Adrián Balboa quiere volver a Alianza Lima
Adrián Balboa quedó marcado por su paso en Alianza Lima. El delantero expresó que en un futuro le interesa volver al cuadro blanquiazul.
"Alianza es un equipo al que le tengo mucho cariño. Estuve un año, pero en realidad jugué los primeros 6 meses porque luego vino la pandemia y ya no jugué más. El último semestre que estuve fue malo en lo personal. No me siento parte de esa etapa. Me gustaría volver para irme de otra manera, siento que me lo merezco", reveló el jugador en Mano a Mano.
