¡Sorpresa total! Kevin Serna será titular en su debut con la selección colombiana ante México

Kevin Serna logró el máximo objetivo de su carrera. Si había un sueño para el habilidoso atacante que pasó por el fútbol peruano era representar a su país y eso lo logrará hoy, pues no solo ha sido convocado a la selección colombiana, sino que debutará en el once titular en el amistoso ante México.

El combinado 'Cafetero' se enfrentará a los 'Aztecas' en la ciudad estadounidense de Texas y, para sorpresa de todos sus seguidores, el exjugador de Alianza Lima y figura de Fluminense (Brasil) ha recibido la confianza del DT Néstor Lorenzo para que se estrene con camiseta tricolor como inicialista.

Kevin Serna arrancará como titular en su primer partido con la selección colombiana. Foto: FCF

El futbolista de 27 años jugará en la posición de mediocampista por la banda izquierda y será una de las opciones que tenga Colombia a nivel ofensivo junto con grandes estrellas como el extremo del Bayern Múnich, Luis Díaz; el volante James Rodríguez y el delantero de Sporting Lisboa de Portugal, Luis Javier Suárez.

Con Kevin Serna: alineación titular de Colombia ante México

Esta es la alineación confirmada del combinado 'Cafetero' para enfrentar al elenco 'Azteca': David Ospina; Daniel Muñoz, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Jefferson Lerna, Kevin Castaño, James Rodríguez, Kevin Serna, Luis Díaz; Luis Javier Suárez.

Néstor Lorenzo elogió a Kevin Serna previo al México vs. Colombia

El estratega argentino del seleccionado colombiano no dudó en destacar a Serna en la antesala al compromiso frente a México, asegurando que es un jugador que se caracteriza por la polifuncionalidad, además de brindarle al equipo distintas variantes de ataque por su inteligencia. Por otro lado, espera que sepa aprovechar su oportunidad.

"Es un jugador que nos puede dar variantes en ataque, puede jugar por ambas bandas, también detrás del nueve. Es un jugador inteligente que ojalá pueda sumar minutos y aprovechar la oportunidad", destacó Lorenzo a los medios de comunicación en conferencia de prensa.

Video: FCF

Kevin Serna: de jugar en el fútbol peruano a debutar en la selección colombiana

La carrera de Kevin Serna ha ido de menos a más. Después de formarse en Porto FC de Portugal y debutar en Sportivo Luqueño de Paraguay, el nacido en Popayán arribó al fútbol peruano en 2021 para fichar por Cultural Santa Rosa (ahora llamado Los Chankas) de la Segunda División.

Su gran rendimiento hizo que ADT lo contrate para el 2022, donde también destacó e hizo que Alianza Lima adquiera su carta pase en 2024. Tan buena fue su etapa con los blanquiazules que solo duró medio año porque Fluminense de Brasil se hizo con sus servicios para el segundo semestre de dicho año.

Kevin Serna jugó 23 partidos con Alianza Lima en 2024, anotando tres goles. Foto: GLR

En el 'Flu' se logró convertir en uno de titulares fijos y ello generó que la selección colombiana lo convoque para los amistosos de octubre ante México y Canadá de octubre. Ahora, deberá luchar con el objetivo de quedar en la lista final de su país para el Mundial 2026.