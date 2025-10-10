- Hoy:
¿A qué hora juega México vs Colombia y en qué canal pasan la transmisión del partido amistoso?
Como parte de la fecha FIFA de partidos amistosos, se estará jugando el encuentro entre México vs Colombia que se disputará en Estados Unidos, próxima sede del Mundial 2026.
México vs Colombia, ambas selecciones clasificadas a la cita mundialista, buscan llegar en buena forma al máximo evento de fútbol organizado por la FIFA. El partido se jugará el sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos. Con nuevas figuras y con el objetivo de mejorar sus planteamientos, los equipos llegan con el objetivo de regalarle una nueva victoria a sus respectivas naciones.
El 'Tri' y los 'cafeteros' apunta a ser uno de los más destacados de la fecha no solamente por la clase de futbolistas que tienen estas selecciones, sino también porque buscan mejorar su nivel competitivo en gran medida para la próxima Copa del Mundo. Conoce los horarios según tu región y canal de transmisión para ver EN VIVO el partido amistoso de la fecha FIFA.
¿A qué hora juegan México vs Colombia?
En la nueva fecha FIFA de octubre, al igual que otros seleccionados, México se medirá ante Colombia en Estados Unidos, uno de los países anfitriones del Mundial 2026. Ambos equipos se medirán en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos, recinto que tiene una capacidad de albergar a 80 mil personas. El partido se jugará desde las las 8:00 p.m. en Perú.
- México: 17:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 18:00 horas
- Venezuela, Bolivia: 19:00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 20:00 horas
¿Dónde ver México vs Colombia?
El partido amistoso entre México vs Colombia será transmitido a través de la señal de Caracol TV (Gol Caracol) y también en RCN Televisión. Mientras que en México, la cobertura del este enfrentamiento será vía Azteca 7.
Selección de Néstor Lorenzo se enfrentará a México
Canales de transmisión para ver México vs Colombia
Revisa la lista completa de canales donde se podrá ver el encuentro entre México vs Colombia según la región donde te encuentres y seguir el minuto a minuto del importante partido.
- China: ZhiBo8
- Colombia: Caracol Play, ditu, Caracol TV, RCN Television, Deportes RCN En Vivo
- Costa Rica: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- República Dominicana: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- El Salvador: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- Guatemala: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- Honduras: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- México: TUDN En Vivo, ViX, Amazon Prime Video, TUDN, Azteca Deportes En Vivo Canal 5 Televisa, Azteca 7
- Nicaragua: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- Panamá: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- Puerto Rico: ViX, NAICOM, FOX Deportes
- Estados Unidos: fuboTV, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, FOX Sports App, FOX One, TUDN USA, FOX Deportes,Univision
¿Cuándo juega México vs Colombia?
México y Colombia se volverán a ver las caras, pero esta vez será por un amistoso como forma de preparación para el Mundial 2026 donde ambas selecciones consiguieron la clasificación. El partido se jugará el sábado 11 de octubre
No olvides revisar tu agenda deportiva
